Nederlandse Junioren sterk van start op EK dressuur Hartpury

In Hartpury is het Europees Kampioenschap dressuur voor de Junioren en Young Riders begonnen. Voor alle landen gingen vandaar de eerste twee ruiters van start. De Junioren zijn onder leiding van Monique Peutz sterk begonnen en staan na dag een op een knappe tweede plaats. Rowena Weggelaar zette voor Nederland het beste resultaat neer en staat na de eerste dag op plaats twee. Duitsland gaat aan kop, gevolgd door Nederland en Oostenrijk.

Rowena Weggelaar reed met Don Quichot (v. United) haar eerste Europees Kampioenschap. De amazone doet gelijk hele goede zaken op haar debuut waarbij zij Don Quichot naar een score van 71.364% stuurde. Het was een proef zonder fouten met een fijn en blij beeld. Haar score van dik 71% brengt Rowena na dag een op een tweede plaats. Ook Lara van Nek kwam sterk voor de dag voor TeamNL. Zij reed Fariska (v. Vivaldi) met de oortjes erop naar een fraaie score van 69.697% en staat hiermee voorlopig achtste. De totaalscore voor de Junioren na de eerste dag komt hiermee uit op 141.061%.

Duitsland aan kop

Niet geheel verassend gaat Duitsland na de eerste helft aan kop. Rose Oatley was vandaag bij uitstek de beste. In het zadel van Veneno (v. Vitalis) verscheen er een fraaie score van 73.303% op het scorebord. Met deze score gaat Oatley voorlopig aan de leiding. Ook de tweede starter voor Duitsland deed goede zaken. Carolina Miesner kwam niet in de buurt van de score van Oatley maar reed toch dik 70%. Met Exclusiv (v. Edward) was zij uiteindelijk goed voor 70.242%. De totaalscore voor Duitsland komt hiermee voorlopig op 143.545%.

Oostenrijk voorlopig derde

Ook Oostenrijk deed goede zaken op deze eerste dag van het EK. Oskar Ochsenhofer eindigde na Oatley en Weggelaar vandaag op de derde plaats. In het zadel van Siesta Key (v. Scuderia) liet Ochsenhofer een harmonieuze proef zien wat werd beloond met 71.272%. Ook Corinna Gebhard vinden we terug in de top tien. Met Bellagio 16 (v. Bonard de Charry) verscheen er uiteindelijk 69.576% op het scorebord wat het totaal voor Oostenrijk op 140.849% brengt. Morgen gaat de landenwedstrijd verder met de derde en vierde ruiters voor de teams.

Uitslag.