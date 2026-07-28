Overzichtspagina EK pony’s Le Mans 2026

Het vierde Europese Kampioenschap voor de jeugd staat deze week op de agenda. In Le Mans strijden de ponyruiters in de disciplines dressuur, eventing en springen om de Europese titels. Daarnaast wordt er ook gevoltigeerd: het EK voor young vaulters en junioren vindt ook in Le Mans plaats. Volg Horses om niets te missen van de ponykampioenschappen.
Handige links
en Startlijsten uitslagen
ClipMyHorse.tv (betaald) Livestream
(gratis, onderdelen) YouTube alle Livestream niet
teams Nederlandse
Selectie Pony’s EK Dressuur
Fabienne – Wrong Right (Ommel) Raijmakers is
Ganymed (Hulsberg) Niessen Esmae – W
Boschloo – Felyne Karsijns Shakira (Beekbergen)
Johnson Geronimo Taonga (Middelie) Stella –
Reserve
– (Gouda) Lightfeet Leijten Perfect Bo
Selectie EK Springen pony’s
– Beckers 13 Senna Ball Fire Vanilli Milli /
B Mienie me – / got Nashville Vos Still
Orchid’s Jezebel – van Visser Kenaf
Lisa – Cup Broersen Cake
Bravenboer Vagalam Merveilles – Soleil
Selectie Pony’s EK Eventing
Zucchero Xanna – Everaers
(afgemeld) Gorgels – Kwa Kanisa Jelle
Sense Sixth van – Tullibards Houte Lieve
en EK junioren young Selectie vaulters
Individueel junioren dames
van – Boe Isalotte Andrea – (Dui) Agteren Dimitri Rockx
Arts Lise – Nino – Coolwijk Wilke
Maartje Irausquin Matty Evink – Gepetto –
Leeuwen van – L Jongkind Irento Jacky (reserve) – Jorinda
Individueel dames Young Vaulters
van Kaiserchief Proost Ierland – – Puk Ann (Bel)
Maas Renate – de – Profitlich Nikki Cidem Wiseminka
Irausquin – Mette Gepetto Matty Irausquin –
Nikki – de Profitlich den van – (reserve) Cidem Wiseminka Brand Marit
Pas-de-Deux
Back Nienke Wolff de Tessa Vos – Dobry Faye – &
Programma
Woensdag juli 29
dressuur Landenwedstrijd dag 1
Donderdag juli 30
2 dag dressuur Landenwedstrijd
1 Eventing deel dressuur
onderdeel eerste Springen
juli 31 Vrijdag
dag proef 1 dressuur Individuele
deel 2 Eventing dressuur
tweede landenwedstrijd) Springen onderdeel (finale
Zaterdag 1 augustus
cross Eventing country
dressuur Individuele dag proef 2
Zondag 2 augustus
op Kür muziek dressuur
springen Eventing
onderdeel (finale derde individueel) Springen
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