Overzichtspagina EK pony’s Le Mans 2026

Rick Helmink Door

Het vierde Europese Kampioenschap voor de jeugd staat deze week op de agenda. In Le Mans strijden de ponyruiters in de disciplines dressuur, eventing en springen om de Europese titels. Daarnaast wordt er ook gevoltigeerd: het EK voor young vaulters en junioren vindt ook in Le Mans plaats. Volg Horses om niets te missen van de ponykampioenschappen.