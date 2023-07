Overzichtspagina Europese Kampioenschappen jeugd

Deze week staan er twee Europese Kampioenschappen op de agenda. In Gorla Minore (Italië) springen de children, junioren en young riders om de titels en in Pilisjászfalu (Hongarije) worden de Europese dressuurtitels bij de young riders en in de U25 verdeeld. De week erop vinden de Europese Kampioenschappen dressuur voor children en junioren plaats in Kronberg (Duitsland) en nog een week later de Europese Kampioenschappen voor pony's (alle discplines) in Le Mans (Frankrijk).