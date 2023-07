Ponybondscoaches blij met vierde plaats Nederlands dressuur- en eventingteam

Helaas geen medailles dit jaar voor de ponyruiters op het Europees kampioenschap in het Franse Le Mans. Wel twee mooie vierde plaatsen voor zowel het dressuur- als eventingteam. Imke Schellekens (bondscoach dressuur) en Mans Buurmans (bondscoach eventing) zijn tevreden.

Bondscoach Imke Schellekens: “We grepen net naast een medaille, maar ik heb veel mooie proeven gezien en ook genoten van prachtige sport. Ik ben trots op de meiden.”

Individueel was het Isabella Karajkovic die de beste Nederlandse score kon neerzetten. Zij eindigde met haar First Hummer op een achtste plaats.

‘Echt als team gestreden’

De ponyruiters in de discipline Eventing konden niet verrassen met een podiumplek. Wel werd het team van bondscoach Mans Buurman knap vierde en wisten ze Zweden achter zich te houden. Duitsland, Frankrijk en Ierland ging het team voor. Buurman gaf eerder al aan dat een podiumplek wat hem betreft nog niet te verwachten was. Mans vertelt: “De ruiters hebben allemaal echt als een team gestreden. Het was een mooie crossdag die voor reclame voor de eventingsport zorgde. De laatste dag zat het allemaal niet mee, maar ze zijn blijven strijden wat een mooie vierde plaats heeft opgeleverd.”

Springers zevende

Voor de springers eindigde de eerste dag positief. Het Nederlandse team bestaande uit Ava Eden van Grunsven, Yfke Priem, Jersey Kuipers, Bethany Vos en reserve Renske van Middendorp kwam net als 4 andere landen zonder meetellende fouten door de eerste ronde. Hoe anders verliep de tweede dag voor de pupillen van bondscoach Edwin Hoogenraat. Met 12 strafpunten in de eerste manche en 20 in de tweede zakte Nederland helaas naar een zevende plaats in de eindstand. Ierland was verreweg de sterkste, zij wonnen zeer overtuigend zonder strafpunten het goud.

Ook op zondag in het individuele klassement zal het niet mee, hoewel Ava Eden van Grunsven (Foto) en Bethany Vos tot de laatste ronde wisten door te dringen wisten beiden geen topklassering meer te behalen.

Bron: KNHS