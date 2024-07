Verschillende Oranje-ponyruiters met ‘verboden’ bandages op EK Opglabbeek

Verschillende ponydressuuramazones gebruikten deze week op het jeugd-EK in Opglabbeek afgelopen weekend bandages om de benen van hun pony's in te pakken (voor onder andere de prijsuitreiking). Bandages zijn sinds april van dit jaar door de KNHS verboden op het wedstrijdterrein.

Kaderruiters krijgen volgens pony- en childrenbondscoach Loes Corsel het ‘advies’ om geen bandages te gebruiken, in een reactie zegt Corsel bovendien nog dat bandages niet door de FEI verboden zijn.

Zelfs na contact van de redactie van Horses met Corsel en het KNHS-kantoor plaatst een pony-amazone nog foto’s van haar gebandageerde pony. Een foto die vervolgens op social media ook nog gedeeld wordt door KNHS-bondscoach Monique Peutz (junioren, young riders en U25).

Wetenschappelijk artikel

Emeritus Prof. dr. Marianne Sloet deelde naar aanleiding van dit bericht de huidige stand van zaken omtrent bandages vanuit wetenschappenlijk oogpunt. Sloet publiceerde samen met Thibault Frippiat, Carolien Munsters, Morgan Lashley, Jacques Maree en Harold Brommer recent een artikel over bandages.

“Met de huidige kennis vanuit de wetenschap is het verstandig om terughoudend te zijn met het gebruik van bandages, deze niet onnodig te gebruiken en met name tijdens arbeid alleen in te zetten als enige bescherming tegen trauma van buitenaf gewenst is.”

Bron: Horses.nl