Young Riders na eerste dag EK dressuur voorlopig vierde

Naast de Junioren kwamen vandaag ook de Young Riders aan start op het EK dressuur in Hartpury. Onder leiding van Monique Peutz verschenen Jo-Anne Koch en Brandy Bos als eerste ruiters namens TeamNL in de baan. Jo-Anne staat na de eerste dag op plaats acht en Brandy op een vijfde plaats. Net als bij de Junioren gaat ook Duitsland aan kop na de eerste dag, gevolgd door Groot Britannië en Denemarken. Het gat tussen Duitsland en de rest is erg groot maar voor Nederland zijn er zeker nog medaillekansen.

Jo-Anne Koch mocht de spits afbijten voor Nederland. Voor Koch was het tevens haar allereerste start ooit op een EK. Zij stuurde Darabel (v. Westpoint) op haar debuut naar een mooie score van 68.041% en staat daarmee voorlopig op de achtste plaats. Brandy Bos mocht voor Nederland als tweede starter aantreden. Bos stuurde Florett W (v. Jazz) met een degelijke én foutloze proef naar een mooie score van 70.823% en staat hiermee vijfde. Het totaal na de eerste dag komt hiermee uit op 139.764% en een voorlopige vierde plaats.

Duitsland ijzersterk

Duitsland is ijzersterk begonnen aan dit EK. De eerste twee ruiters bezetten ook gelijk de eerste en tweede plaats in het voorlopig klassement. Jana Schrödter was voor iedereen te sterk. Der Erbe Old (v. Dimaggio) stond er goed aan en er verscheen dan ook een score van 75.206% op het bord. Jana Lang reed in het zadel van Baron (v. Johnson) naar een score van 74.82% wat goed is voor de voorlopige tweede plaats. Met deze scores komt de totaalscore voor Duitsland uit op 149.558% en slaan daarmee gelijk een groot gat naar Groot Britannië (142.206%) en Denemarken (141.853%).

Uitslag.