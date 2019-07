EK Jeugd: Lara van Nek aan kop bij de Children

Voor de Nederlandse Children begint het Europees kampioenschap in San Giovanni in Marignano met de inleidende proef. In deze proef is het Lara van Nek die met 77,46% de uitslagenlijst aanvoert. Een mooi begin van dit kampioenschap voor debuterend bondscoach Imke Schellekens-Bartels.

“Eigenlijk is niets nieuw, want ik heb alles al vanuit een andere positie meegemaakt”, vertelt Imke. “Het is leuk om het geheel in deze rol te kunnen managen en de technische training te kunnen doen. Het is spannend, maar vooral ook heel erg leuk.”

Harmonieuze proef voor Van Nek

De veertienjarige Lara van Nek zadelde Vivaldi-dochter Fariska en zette een ongelooflijk harmonieuze proef neer. Het kan echter nog beter, volgens de bondscoach. “Het eerste halthouden was niet vlekkeloos. Lara staat bovenaan omdat de hele proef ritmisch en harmonieus is en haar Fariska met een prachtige aanleuning voorstelt.”

Foutloze proef voor Anniek van Dulst

De veertienjarige Anniek van Dulst was met Isala’s Arielle goed voor 73,11% en dat betekende de zesde positie.” Anniek maakte geen echte foutjes. Ik denk dat ze morgen nog wat meer punten bij elkaar kan rijden als de aanleuning nog wat mooier open is, dat is in deze rubriek heel belangrijk.”

Senna Evers en geroutineerde Happy Feet

Senna Evers, eveneens veertien jaar oud, kwam in actie met de geroutineerde Happy Feet (v. Tuschinski), de ruin die onder zijn vorige amazones al menige medaille mee naar huis nam. De uit Grootebroek afkomstige Evers scoorde 72,11% en de achtste plaats. “Een op zich goede proef, maar net wat te gehaast. Ik denk dat dat komt omdat Senna net wat te gretig was. Dat is een mooi leermoment in de voorbereiding naar morgen.”

Maura Knipscheer voltooit haar opdracht

De dertienjarige Maura Knipscheer, uit het Noord-Hollandse Bergen, liet met Amaretto 69,11% noteren, wat resulteerde in de zestiende positie. “Voor Maura is alles nieuw en ik kan merken dat ze het spannend vindt. Vooraf hadden we haar de opdracht meegegeven om foutloos te rijden en ik was heel trots dat ze dat ook wist te doen.”

Uitslag Children Preliminary Competition B:

1. Lara van Nek – Fariska, 77.461%

2. Allegra Schmitz-Morkramer (GER) – Lavissaro, 77.308%

3. Kenya Schwierking (GER) – Dinos Boy 2, 75.000%

6. Anniek van Dulst – Isala’s Arielle, 73.115%

8. Senna Evers – Happy Feet, 72.115%

16. Maura Knipscheer – Amaretto, 69.115%

Bron: KNHS