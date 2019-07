EK Jeugd: Nederlandse Junioren behalen Teamzilver

Het Nederlandse Junioren-team heeft een prachtige zilveren medaille bemachtigd in de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap in het Italiaanse San Giovanni in Marignano. Bondscoach Monique Peutz toont zich blij met het eremetaal: “Het complete team bestaat uit debutanten, waarvan er twee zelfs op een EK debuteren. Ze hebben stuk voor stuk goed gepresteerd.” Het goud gaat naar Duitsland, de Denen gaan er met brons vandoor.