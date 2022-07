EK Jeugd: Robin Heiden en Jill Bogers worden knap vijfde, Peutz tevreden met prestaties

De Nederlandse Junioren en Young Riders hebben individueel geen medailles weten te bemachtigen op het EK in Hartpury. Juniore Jill Bogers en Young Rider Robin Heiden hadden met twee individuele vijfde plaatsen het beste Nederlandse resultaat. Twee Duitse amazones waren in beide leeftijdscategorieën goed voor goud.

Bondscoach Monique Peutz toont zich verheugd met de twee vijfde plekken. “Natuurlijk gaan we voor het hoogst haalbare en een podiumplek is altijd mooi, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met deze prestaties. Ik ben tevreden over mijn ruiters en zeker ook heel blij met de sfeer in het Nederlandse kamp. Ze leven allemaal mee met elkaar en staan bij elkaar te juichen. Een heel fijn kampioenschap, als je het mij vraagt.”

Prachtig totaalbeeld voor Jill Bogers

Met een prachtig totaalbeeld rijdt Jill Bogers de KWPN-hengst Lennox U.S. naar de vijfde positie. Bogers scoorde met de zoon van Grand Galaxy Win naar exact 74% en dat is minder dan 0,4 procent te weinig voor een podiumplek. “Een jong paard, maar wel een combinatie met veel potentie”, meent Peutz. “Het ene jurylid zag deze combinatie op het podium, een ander niet, maar alle juryleden zijn heel positief over Jill en haar hengst. Het is allemaal heel dichtbij voor dit duo. Lennox U.S. heeft veel plezier in zijn werk en het werk gaat hem ook heel gemakkelijk af. Hij is het hele kampioenschap al topfit.”

Weggelaar en Schelstraete door naar kür

Rowena Weggelaar reed haar Don Quichot (v.United) naar de elfde plek. Weggelaar liet 71,44% noteren. De amazone uit Roermond begon haar proef met een heel sterk drafdeel, maar had vervolgens wat spanning in de stap. “Een welverdiende startplek in de kür”, vindt Peutz.

Een plaats lager staan Micky Schelstraete en Knight Rider (v.Uphill). Dit duo kwam tot 71,29% en is daarmee ook geplaatst voor het afsluitende onderdeel. “Micky begon heel goed, maar kreeg gedurende haar proef een aantal foutjes en dat is op een kampioenschap heel jammer.”

Geen finale voor Lara van Nek

Slechts drie deelnemers per land mogen kür op muziek rijden en daardoor zit de finale er niet in voor Lara van Nek, met haar Fariska (v.Vivaldi) bemachtigde 70,88%. Tenzij er een Nederlandse combinatie uitvalt stopt het kampioenschap hier voor haar.

Robin Heiden met veel gevoel naar vijfde plek

Bij de Young Riders was de vijfde positie voor Robin Heiden. Haar Gasmonkey (v.Tuschinski) liep naar 73,71%. “Robin had haar paard er zo fijn aanstaan. Deze amazone kan met heel veel gevoel rijden en begeleidt haar paard heel mooi door de proef. In deze proef kon ze de ontspanning goed vasthouden en dan weet ze een prachtig harmonieus beeld neer te zetten.”

Brandy Bos ook naar kür

De zeventiende plek is voor Brandy Bos en Florett W (v.Jazz). Dit duo liet de teller oplopen tot 71,54%. Met een foutloze proef, met de pirouettes als hoogtepunt, is ook Bos door naar de kür op muziek. Shanna Baars scoorde met een superfijne proef, al was het jammer dat Baars een foutje had in een wisselserie. Met 69,63% staat zij eerste reserve voor de kür op muziek en dat deed de Noord-Hollandse amazone met Farzana G (v.Ampère). Jo-Anne Koch en Darabel (v.Westpoint) kwamen ondanks een goed drafdeel niet verder dan 62,83%, dit duo maakte in de galoptour teveel fouten voor een hogere klassering.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron KNHS