EK Jeugd: Zilveren teamplak voor Nederlandse Young Riders

In het Italiaanse San Giovanni de Marignano resulteerde de strijd van het Nederlandse Young Riders-team in een zilveren teammedaille. “We hadden dit resultaat niet verwacht, wel gehoopt”, licht bondscoach Monique Peutz toe. “Onze collega-landen hebben ook sterke teams en het Oranjeteam bestaat grotendeels uit debutanten op dit niveau.” Het goud ging naar Duitsland, de Zweden eisten brons op.

“Uitgezonderd Esmée Donkers reed het volledige team verleden jaar nog mee bij de Junioren. De overstap naar de Young Riders is een enorme stap. Ik ben trots op de manier waarop deze amazones door hun proeven stuurden”, complimenteert Peutz het Young Riders-team.

Prachtige proef voor Van Peperstraten

Daphne van Peperstraten, verleden jaar nog Europees kampioen bij de Junioren, reed een prachtige proef die met 74,26% en de tweede plaats beloond werd. “Daphne toonde met Greenpoint’s Cupido (v.Johnson) een heel fijn totaalbeeld. Het ziet eruit alsof ze heel simpel aan het rijden is, maar ondertussen gebeurt er heel veel. Dit is wat we graag willen zien”, prijst de bondscoach de proef van de Zuid-Hollandse Van Peperstraten.

Kleine misser bij Esmée Donkers

De uit Venhorst afkomstige Esmée Donkers, verleden jaar nog goed voor de Europese titel bij de Young Riders, had haar merrie Chaina (v. Sir Donnerhall I) er goed aanstaan, maar maakte een foutje in de laatste wisselserie. “Het moet toch elke keer weer gebeuren. Zo’n foutje is jammer, maar Esmée had haar merrie er zo goed aanstaan dat ik verwacht dat ze zich nog kan herpakken in dit kampioenschap.” Met 73,20% zat er de vierde positie in voor Donkers.

Kimberly Pap zevende

Kimberly Pap kwam in actie met Vloet Victory (v. Jazz) en liet 71,61% noteren. “Ook voor Kimberly is het haar eerste jaar bij de Young Riders. Vloet Victory blonk uit in de drafonderdelen, waar hij met veel expressie en een fraai voorbeengebruik doorheen loopt.”

Teveel foutjes voor Thalia Rockx

Thalia Rockx begon sterk aan haar proef met Verdi de la Fazenda (v. Florett As). “Gaandeweg ontstonden er kleine foutjes en dat werden er net teveel om tot een hoge score te komen.” Rockx eindigde met 69,32% als dertiende.

Uitslag landenwedstrijd Young Riders:

Goud Duitsland – 74.745%

Zilver Nederland – 73.030%

Brons Zweden – 69.687%

Individuele uitslag landenproef:

1. Semmieke Rothenberger (GER) – Dissertation, 77.559%

2. Daphne van Peperstraten – Greenpoint’s Cupido, 74.265%

3. Paulina Holzknecht (GER) – Wells Fargo, 73.471%

4. Esmée Donkers – Chaina, 73.206%

7. Kimberly Pap – Vloet Victory, 71.618%

13. Thalia Rockx – Verdi de la Fazenda, 69.323%

Bron: KNHS