EK-pony Boogie de l’Aube onverwachts overleden

EK-pony Boogie de l'Aube is op 17 maart onverwachts overleden. De 16-jarige Belgische sportpony van FS Don't Worry was onder verschillende ruiters succesvol. Maddy Dijkshoorn reed Boogie de l'Aube vorig jaar nog naar het goud op het Nederlands kampioenschap en samen wonnen ze vele prijzen. Een koliek aanval werd de pony uiteindelijk fataal.

Boogie de L’aube begon zijn internationale carrière onder de Deense Emilie Thornby Ffinch. Daarna nam de Oostenrijkse amazone Felicita Simoncic de teugels over. Deze combinatie schopte het tot het Europees kampioenschap van 2018 in Bishop Burton. In 2021 nam Maddy Dijkshoorn de teugels over en vorig jaar werd de combinatie nog Nederlands kampioen.

Koliek

Voor Maddy Dijkshoorn en Boogie de l’Aube was het hun laatste jaar dat ze internationaal mochten starten. De combinatie begon succesvol aan 2023 en reden op het CDI Lier nog naar een derde plaats in de kür op muziek. Boogie de l’Aube kreeg een zware koliek aanval en overleefde de operatie niet.

”Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van mijn ‘once in a lifetime’ pony Boogie. We hebben alles geprobeerd maar konden niks meer doen. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je mij hebt gegeven. Je was de beste pony die ik mij kon wensen. Ik ga je missen.”