EK pony Wonderful Girl in fokkerij bij Dressuurstal Van Baalen

Dressuurstal Van Baalen is eigenaar geworden van de dertienjarige pony Wonderful Girl (Wimbledon x Dancer Boy). De merrie die onder Daphne van Peperstraten furore maakte, zal worden ingezet voor de fokkerij. Op Facebook schrijft de dressuurstal in Brakel: "We hopen Wonderful Girl volgend jaar te begroeten met een veulentje aan de voet!"

Met Daphne van Peperstraten in het zadel nam Wonderful Girl, gefokt door Sönke Rothenberger, deel aan het Europees kampioenschap in Aarhus in 2016. Ze wonnen team brons en werden twee keer individueel zesde. Daarnaast behaalde Van Peperstraten vele internationale zeges.

Shanna Baars

Na het EK werd Wonderful Girl verkocht aan de familie Baars voor dochter Shanna. Na de verkoop raakte de merrie echter geblesseerd en kon Shanna haar 2,5 jaar lang niet aan start brengen. In januari 2019 debuteerde het paar en won direct.

Via Schelstraete naar Van Baalen

In januari van dit jaar kwam Wonderful Girl in handen van Micky Schelstraete. Schelstraete bracht de pony op het CDI in Lier nog aan de start. Maar nu gaat de merrie de fokkerij dienen bij Dressuurstal Van Baalen. Wonderful Girl is inmiddels gedekt en zal volgend jaar haar eerste veulen brengen.

Bron Facebook Dressuurstal Van Baalen