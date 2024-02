EK-team lonkt voor Esmae Niessen na dubbelslag in KNHS-Anemone competitie

In de vierde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, die zaterdag in Nieuw- en Sint Joosland werd verreden, was Esmae Niessen sterk op dreef. De amazone won twee rubrieken: bij de children met Dadona Diva (v. Johnson) en bij de pony’s met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle). Daarnaast mocht ze bij de pony’s met Strandgaards Doleys (v. Dr. Doolittle) de tweede prijs in ontvangst nemen. Bij de junioren was Kebie Raaijmakers met Lucky Luke (v. Desperado) en beste en bij young riders ging de zege naar Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v. Toto Jr.).

Esmae Niessen heeft met Dadona Diva inmiddels een flinke erelijst opgebouwd. Zo is de combinatie regerend Nederlands kampioen bij de children en maakten ze vorig jaar deel uit van het EK-team. Ook de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, vorig jaar november, schreven ze op hun naam. “Diva is een tijdje niet meer mee geweest en we hebben thuis doorgetraind. Vandaag bij het losrijden gaf ze een heel fijn gevoel en de proef ging ook fijn behalve twee foutjes. In draf sprong Diva twee keer in galop aan, dat was eigenlijk heel erg onnodig”, vertelt Esmae over haar proef die door de juryleden beloond werd met 73,150%.

Concurrent van zichzelf

Bij de pony’s deed Esmae Niessen weinig voor zichzelf onder. Met 70,238% liep Strandgaards Do It My Way de winnende proef. Stalgenoot Strandgaards Doleys (v. Dr. Doolittle), die debuteerde in het Z2, kwam daar met 70,048% heel dicht in de buurt. Met beide pony’s was Esmae een week eerder al uiterst succesvol op de Limburgse kampioenschappen: met Do It My Way kampioen in het Z2 en met Doleys reservekampioen in het Z1. “Do It ging eigenlijk heel fijn en we hadden geen grote fouten. Hij had alleen een beetje spanning omdat hij plakte aan Doleys. Vorige week op de regiokampioenschappen was hij heel rustig dus hij verraste me een beetje. Met Doleys waren er hier en daar wat rommeltjes maar zeker voor de eerste keer in deze klasse hebben we een fijne proef kunnen laten zien.”

Dromen van EK

Esmae Niessen wordt dit jaar veertien en is zodoende bezig aan haar laatste jaar bij de children. “Je weet nooit hoe het loopt maar het zou een droom zijn om met Diva dit jaar weer in het EK-team te komen. Dat zou fantastisch zijn”, blikt Esmae enthousiast vooruit. Naast de EK-observaties bij de children met Dadona Diva hoopt de amazone uit Hulsberg ook met beide pony’s aan de EK-observaties mee te kunnen doen. Als Esmae in beide categorieën aanmerking komt voor een teamplek, zal ze een keuze moeten maken. “Dan denk ik dat ik voor de children kies omdat dit mijn laatste jaar is. En dat is een tijd die ik nooit meer terug krijg.” Naast de topklasseringen van Esmae was er nog meer succes te vieren voor familie Niessen. Zus Feline werd bij de pony’s derde met Doppio Passo (v. A New Star U) met 67,905% en vierde met Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) met 67,524%. “Het was best spannend maar heel leuk, helemaal als het voor jezelf goed uitpakt”, zegt Esmae lachend. “Er is zeker wel onderlinge concurrentie maar het is heel leuk om het samen te kunnen doen.”

Children en junioren

Bij de children werd Floor Kulik tweede. Haar proef met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) werd beloond met 72,325%. De top drie werd compleet gemaakt door Romee Boogaard en Enieta-Olt (v. Sandreo) met 71,025%. Bij de junioren noteerde Kebie Raaijmakers de hoogste score. Met Lucky Luke (v. Desperado) reed de amazone naar 69,192%. Veerle Creemers reed Huzette BH (v. Jazz) met 67,677% naar de tweede prijs. Elise de Loos en Karava (v. Lord Leatherdale) sloten met 66,869% aan als derde.

Young riders

Na zijn overwinning in de competitiewedstrijd in Udenhout ging young rider Chiel van Bedaf op herhaling. Met Key-West Texel (v. Toto Jr.) reed hij naar de winnende score van 69,608%. Hij werd op de hielen gezeten door Anniek van Dulst en Lennox (v. Glamourdale) die met 69,314% tweede werden. De derde prijs was voor Micky Schelstraete. Zij reed Venicia OLD (v. Vivaldi) naar 67,794%.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Nieuw- en Sint Joosland

Children:

1 Esmae Niessen (Hulsberg), Dadona Diva (v. Johnson) 73,150%

2 Floor Kulik (Oude-Tonge), Verdi de La Fazenda (v. Florett As) 72,325%

3 Romee Boogaard (Grijpskerke), Enieta-Olt (v. Sandreo) 71,025%

Pony’s:

1 Esmae Niessen (Hulsberg), Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) 70,238%

2 Esmae Niessen (Hulsberg), Strandgaards Doleys (v. Dr. Doolittle) 70,048%

3 Feline Niessen (Hulsberg), Doppio Passo (v. A New Star U) 67,905%

4 Feline Niessen (Hulsberg), Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) 67,524%

Junioren:

1 Kebie Raaijmakers (Sint-Michielsgestel), Lucky Luke (v. Desperado) 69,192%

2 Veerle Creemers (Nederweert), Huzette BH (v. Jazz) 67,677%

3 Elise de Loos (Roosendaal), Karava (v. Lord Leatherdale) 66,869%

Young riders:

1 Chiel van Bedaf (Etten-Leur), Key-West Texel (v. Toto Jr.) 69,608%

2 Anniek van Dulst (Ermelo), Lennox (v. Glamourdale) 69,314%

3 Micky Schelstraete (Gemonde), Venicia OLD (v. Vivaldi) 67,794%

Doel competitie

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Bron: KNHS / Horses.nl