Elin’s Noncisdador met pensioen: ‘Hij heeft het heel erg verdiend!’

Een bijzonder moment op de pony-Hippiade was de Kür op Muziek van Micky Schelstraete met haar bekende schimmelhengst Elin’s Noncisdador. Eén van de laatste publieke optredens van de combinatie en zeker het afscheid van de sport van de 17-jarige hengst. Op het afgelopen EK in Strzegom wonnen ze teamzilver en werden vierde in de Kür op Muziek.

“Sco verdient zijn pensioen”, vertelt Schelstraete. “Ik leg me daar bij neer. Hij gaat genieten bij zijn baasje. Hij heeft het heel erg verdiend. Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb heel veel succes met hem gehad en ook heel veel plezier. Misschien dat we op Horsevent met Britt Dekker nog een demonstratie geven en nog een paar keer naar het bos, want dat vindt hij heel leuk. Daarna gaat hij naar zijn baasje Roos van der Lof.”

‘Bijzonder moment’

Voor mij is dit een heel bijzonder moment”, vertelt zijn eigenaresse met een mooie bos bloemen in haar hand. “We hebben hem al zo lang. Bij de familie Schelstraete was hij zo fantastisch op zijn plek. Voor hem was het daar fantastisch. Ik hoop maar dat hij het bij ons ook weer naar zijn zin gaat hebben. Mijn kleindochter Isabelle is nu vier en die mag op hem rijden, gewoon aan de hand. Sco is hengst en iets te oud, dus het klopt qua leeftijd net niet. Hij gaat bij ons de wei in en gaat lekker op buitenrit. Hij gaat het alleen maar fijn hebben. Hij heeft in ieder geval een fantastische carrière gehad.”

Bron: KNHS