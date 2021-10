Embryo van GLOCK’s Total US veilingtopper in Global Dressage Auction

Op zondagavond eindigde de online veiling van de Global Dressage Auction. Internationale klanten wisten het veilingplatform uitstekend te vinden. De veilingtopper was een embryo van GLOCK’s Total US x Negro welke in maart 2022 geboren zal worden. Het embryo is voor 22.000 euro naar Duitsland verkocht.

De collectie, die uit 15 veulens en 2 embryo’s bestond, kreeg biedingen uit onder andere, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, Estland, Letland, Israël, Noorwegen en Oostenrijk. Het duurste veulen werd het merrieveulen Raspoetin-K van Kattenheye van Fynch Hatton x Don Juan de Hus dat voor een veilingprijs van 18.000 euro in Nederlandse handen komt. De gemiddelde verkoopprijs van de verkochte veulens is 10.800 euro. De organisatie kan daarmee terugkijken op een geslaagde avond met veel tevreden fokkers en kopers.

‘De beste bloedlijnen beschikbaar maken’

Koos Poppelaars over de 4-daagse veiling: “Mooi om te zien dat er zoveel internationale interesse is voor onze sterke dressuurpaardenfokkerij. Dat we fokproducten uit Duitsland, België en Nederland mogen verkopen in onze veiling zien we als een grote plus. Door ook buiten Nederland te selecteren kunnen we de beste bloedlijnen beschikbaar maken voor onze kopers. We kijken alweer uit naar onze volgende editie.”

Bron: Persbericht