Emile Faurie neemt teugels over van Oppenheimers GP-paard Headmore Dirubinio

De regerend Britse kampioen dressuur en voormalig Olympiër Emile Faurie heeft de beschikking gekregen over Alice Oppenheimers Grand Prix-paard Headmore Dirubinio (v. Dimaggio). De twaalfjarige ruin is door Alice's moeder Sarah Oppenheimer gefokt en liep dit jaar zijn eerste internationale wedstrijden in Zware Tour.

Alice Oppenheimer begon met Dirubinio als driejarige. Het paar won brons op de Britse kampioenschappen voor vierjarige dressuurpaarden. In 2019 liep het paard zijn eerste Grand Prix, het afgelopen jaar bracht Oppenheimer hem voor het eerst internationaal aan de start.

Oppenheimer heeft Dirubinio ondergebracht bij de Brits Grand Prix kampioen van 2021, Emile Faurie. Faurie haalde de meest recente successen ook met een Dimaggio-nakomeling, Dono di Maggio. Tegenover Eurodressage vertelt Oppenheimer: “Ik heb altijd geloofd in dit paard en in zijn kunnen, maar ik heb niet altijd gedacht dat ik de juiste ruiter was om het beste in hem naar boven te halen.”

Bron Eurodressage