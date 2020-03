Emma Blundell geïnfecteerd met coronavirus

Het coronavirus wordt steeds tastbaarder en komt steeds dichterbij. Emma Blundell van de stoeterij Mount St. John in Engeland, mag voorlopig ook het huis niet verlaten. De manager van de succesvolle dressuur stal heeft ook het coronavirus opgelopen. Ze voelt zich al beter, laat ze via Facebook weten, en houdt zich al weer bezig met hengstenkeuzes voor het komende dekseizoen.

Blundell vertelt: “Ik ben me aan het vermaken met het kijken naar videos van verschillende dressuurhengsten en probeer mijn keuzes te maken voor welke merries erbij zouden passen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Vandaag is er nog een embryo succesvol gespoeld, dat soort nieuws helpt wel om positief te blijven. We hebben op dit moment geen idee wat er gaat gebeuren met de Olympische spelen in Tokyo. Dat was dit jaar toch wel de grote wedstrijd voor ons team, eigenlijk een levensdoel. Natuurlijk is dit niet anders en we zullen de komende weken zien hoe het uitpakt. Charlotte (Dujardin, red.) en Carl (Hester, red.) hebben al een lange tijd heel hard gewerkt om zich in deze positie te bevinden. Als alles word uitgesteld dan loopt de voorbereiding niet volgens schema, maar we hopen op het beste”.

Bron: Facebook/MountStJohn