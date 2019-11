Emma Hindle troeft Wandres af in Beierse Spécial

De Britse amazone Emma Hindle moest in de GP van München haar collega Frederic Wandres nog voor laten gaan , maar won in de Grand Prix Spécial nipt van de Duitser. Met Romy del Sol (v. Blue Hors Romanov) reed ze naar 72,447%. Wandres werd tweede met Westminster (v. Weltissimo) in 72,170%.

De derde plaats in deze viersterren GPS was voor Nicolas Wagner uit Luxemburg. Met Quater Back Junior FRH (v. Quaterback) kwam Wagner op 70,979% uit. Er deden geen Nederlanders mee aan de rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl

