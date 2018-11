Emma Jane Blundell verliest Lichte Tour-merrie Best of All aan koliek

“Bestie was bij ons vanaf haar tweede jaar en was mijn opvolger voor Keystone Diaz, die eerder dit jaar met pensioen ging. Samen kwamen we al tot scores van 73% en maakten ons Prix St. Georges-debuut. Met slechts acht jaar liet ze ontzettend veel talent voor het piaffe- en passagewerk zien”, schrijft Blundell.

Best of Mount St. John

Mount St. John Best of All won in 2015 het Brits kampioenschap en tekende in datzelfde jaar (weliswaar via E.T.) voor het moederschap van Best of Mount St. John. Deze Fürst Romancier-dochter werd dit jaar reservekampioene op het Landeschampionat in Rastede.

Bron: Horses.nl/Facebook