Emmelie Scholtens debuteert met bijna 71% met Hero in Prix

Hero (v. Apache) heeft nog maar weinig ringervaring. Ondanks dat debuteerde hij zondag op zevenjarige leeftijd winnend in de Prix St. Georges van Neerijnen met Emmelie Scholtens met 70,88%.

Hero werd als jonge hengst aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daar werd hij vroegtijdig naar huis gestuurd. De finale van de Subli Cup voor vijfjarigen schreef hij later op zijn naam. Ook nam hij deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden. Thuis werd hij door Scholtens verder getraind en zondag was de dag dat hij weer tussen de witte hekjes zijn kunsten mocht vertonen. “De proef was uiteraard nog groen, maar ik ben heel blij met hoe hij er doorheen liep”, vertelt Scholtens enthousiast.

Toekomstpaard

“Hij voelde gewoon aan als wanneer ik hem thuis rijd. We hadden wat dingetjes, zoals een volte die te groot was of de aanleuning even niet mooi. De draf was heel goed. Hij kan echt goed draven. In de stap hebben we wat punten laten liggen. Daarin kon hij meer de hand volgen. De galop was wel heel goed. Het was allemaal nog niet super afgewerkt, maar ik had hem vooral mee voor de ervaring. Ik ben echt heel tevreden over hij het nu deed. Ik zie hem echt als paard voor de toekomst. Hopelijk loopt hij straks, net als zijn vader, Grand Prix.”

Ringmentaliteit

Scholtens ziet wel gelijkenissen met zijn vader Apache. “Qua looks lijken ze zeker op elkaar. Hero is ook nog steeds hengst, maar dat weet hij niet. In alles er omheen is Hero iets makkelijker dan zijn vader. Ze hebben wel allebei een geweldige ringmentaliteit. Het zijn echte wedstrijdpaarden. In de ring zijn ze gewoon hetzelfde als thuis. Dat Hero een zoon van Apache is, die ik natuurlijk ook rijd, maakt het wel extra bijzonder.”

Twee keer Wever

In het ZZ-Zwaar won Joyce Wever twee proeven met Glad you trust me (v. Sir Donnerhall) met 66,79% en 65%. Wendy van de Logt- van Boxtel werd tweede in de eerste proef met Glacome B (v. Tango) met 66,29%. In de tweede proef werden ze derde met 64,14%. Egbert Wiechers en Endrik (v. Vivaldi) werden derde in de eerste proef met 63,93%. Denise Swinkels volgde met Flashpoint (v. Westpoint) op de vierde plaats met 63%. In de tweede proef werd ze tweede met 64,79%.

Bron: Horses.nl