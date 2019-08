Emmelie Scholtens’ Desperado krijgt achtervoegsel N.O.P.

Met recente aanvulling van Emmelie Scholtens' Grand Prix-paard Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) zijn er momenteel elf sportpaarden vastgelegd door stichting Nederlands Olympiade Paard. Deze paarden in de olympische en paralympische disciplines worden in de sport uitgebracht met het achtervoegsel N.O.P.. Het voltallige dressuurteam dat van 19 tot en met 25 augustus op het EK in Rotterdam in actie komt voor TeamNL bestaat uit N.O.P. paarden.

Voorzitter Ieko Sevinga vertelt: “De eerste helft van de cyclus van stichting Nederlands Olympiade Paard hebben we toegewerkt naar de Wereldruiterspelen in Tryon met als doel de olympische kwalificatie. We richten ons nu op de Olympische Spelen in Tokyo zodat TeamNL daar kan strijden om de medailles. We zijn als stichtingsbestuur heel blij met de contracten met de eigenaren van de elf gecertificeerde paarden.”

Maurits Hendriks

Het N.O.P.-bestuur bestaat naast Ieko Sevinga uit Bram de Feijter, Emile Hendrix, Frank Kemperman en sinds eind januari 2019 ook Maurits Hendriks. “Het bestuur is heel blij dat Maurits Hendriks de NOC*NSF-zetel in het N.O.P.-bestuur heeft ingevuld,” zegt Sevinga. “Vanuit zijn rol als technisch directeur van NOC*NSF en zijn grote expertise in alle facetten van de topsport voegt hij een ander perspectief toe en daarmee een zeer welkome aanvulling aan de bestaande hippische kennis binnen het N.O.P.-bestuur.”

Het NOC*NSF levert ook een financiële bijdrage aan het N.O.P..

Dressuurteam met N.O.P. paarden

Met de recente toevoeging van Desperado N.O.P. bestaat het voltallige dressuurteam dat van 19 tot en met 25 augustus op het EK in Rotterdam in actie komt voor TeamNL uit N.O.P. paarden. Naast Desperado zijn dat toppers GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (Hans Peter Minderhoud), GLOCK’s Zonik N.O.P. (Edward Gal), en MDH Avanti N.O.P. (Anne Meulendijks).

Expression

In goed overleg met familie Van Norel, de eigenaren van Expression die wordt gereden door Diederik van Silfhout, is enkele maanden geleden besloten dit contract niet te verlengen.

Ook het voltallige team van de para-dressuur dat de strijd aangaat tijdens het EK in Rotterdam bestaat uit N.O.P. paarden.

Na de verschillende Europese kampioenschappen kunnen mogelijk nog meer paarden aan het N.O.P. worden toegevoegd.

De elf topsportpaarden die nu zijn vastgelegd door stichting Nederlands Olympiade Paard zijn:

Springen

Don VHP Z N.O.P. (v. Diamantde Semilly) – Harrie Smolders; Eigenaar: Copernicus Stables LLC, San Francisco (USA)

Dressuur

Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) – Emmelie Scjoltens; Eigenaar: Ad Valk Dressage Horses B.V., Fam. Andeweg

GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) – Hans Peter Minderhoud; GLOCK HPC NL BV, Palmar BV (J.T.M. Maree), Stal Brinkman V.O.F. (K.A.E. Brinkman) en TC Dutch Sport Horses (T.J.M. Coomans)

GLOCK’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) – Edward Gal; Eigenaar: GLOCK HPC NL B.V.

MDH Avanti N.O.P. (v. United) – Anne Meulendijks; Eigenaar: MDH Sporthorses

Eventing

Rumour Has It N.O.P. (v. Esteban xx) – Merel Blom; Eigenaar: J.M.J. Blom en M.C. Blom-Muilwijk

Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z) – Laura Hoogeveen; Eigenaar: Crimould B.V., Weert

Para-dressuur

Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) – Sanne Voets; Eigenaar: RS2 Dressage Center

Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) – Frank Hosmar; Eigenaar: F. Hosmar, A. Hosmar-Keekstra

Wallace N.O.P. (v. Future) – Nicole den Dulk; Eigenaar: N. den Dulk, R. Ammerlaan, M. den Dulk

Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) – Rixt van der Horst; Eigenaar: Lisa Sanders en Patrick Scherpenzeel

Bron KNHS