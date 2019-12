Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. unaniem bovenaan in Mechelen

In de Grand Prix proef, die als kwalificatie en opwarmer dient voor de Wereldbeker kür op muziek morgen, verpletterden Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) de concurrentie met een unanieme overwinning en 76,478%. Dat is een nieuw persoonlijk record voor de combinatie. Charlotte Fry werd tweede met de KWPN'er Dark Legend (v. Zucchero) en scoorde 73,870%.

De derde plaats was voor Maria Caetano uit Portugal met de Lusitanohengst Coroado (v. Rubi). Het duo reed naar 73,674%. Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) reden naar 70,435% en de elfde plaats.

Scholtens en Desperado bleven daarmee de concurrentie ruimschoots voor met hun sterk gereden proef. De hengst was goed wakker, maar bleef bij de les. Vooral de pirouettes waren om van te smullen: klein, veel gewicht op achter en mooi in balans. Ook de piaffe-passagetour van de hengst wordt steeds stabieler.

De kür op muziek om de wereldbekerpunten wordt zondag om 12:25 verreden en is live te volgen via Fei.tv (betaald). Zweistra en Scholtens rijden allebei mee.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook

