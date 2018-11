Emmelie Scholtens: ‘Het was echt super zonde’

De KWPN-hengst Desperado (Vivaldi x Havidoff) en zijn amazone Emmelie Scholtens maakten vrijdagochtend hun Wereldbeker-debuut op de Stuttgart German Masters. De imponerende hengst raakte wat gespannen en daardoor slopen er een aantal dure fouten in de Grand Prix van het duo, waardoor de score bleef hangen op slechts 62,696%.

“Het was echt super zonde”, is de eerste reactie van Scholtens. “In alle drie de piaffes kreeg ik spanning, waardoor die helemaal de mist in gingen. Ik had het niet verwacht en ik werd een beetje onzeker daardoor. Verder liep hij fijn, maar dat kost natuurlijk heel veel punten.”

Beter in de kür

Zaterdagmiddag gaat Scholtens als eerste van de veertien combinaties van start in de kür op muziek. “Hopelijk kunnen we het dan weer beter doen”, aldus Scholtens.

Bron: Horses.nl