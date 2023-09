Emmelie Scholtens: ‘Zoveel highlights, ik ben superblij’

Het EK Dressuur kwam vanmiddag tot een absolute climax tijdens de afsluitende kür op muziek. De Nederlandse amazones Emmelie Scholtens en Marlies van Baalen eindigden respectievelijk op een twaalfde en vijftiende plaats en lieten zien bij de dressuurtop van Europa te horen. Met scores van boven de 90 procent werden de medailles gewonnen door Jessica van Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (92.818%), Charlotte Fry met Glamourdale (92.379%) en Charlotte Dujardin met Imhotep (91.396%).

Emmelie Scholtens stelde de indrukwekkende Indian Rock (v. Apache) sterk voor. Ondanks dat de amazone er zelf langere tijd uitslag, heeft Indian Rock tijdens zijn tweede internationale kampioenschap veel progressie laten zien. Met een vriendelijk, opwaarts beeld liep de krachtpatser naar een score van 80.936%, een nieuw PR.

Wanneer ook de fouten uit de galopseries zijn, gaat deze combinatie zeker nóg hogere ogen gooien. De tienjarige hengst is samen met twee andere tienjarigen het jongste paard van het deelnemersveld en zal alleen maar aan kracht winnen. De twaalfde plek in dit Europees Kampioenschap was ontzettend knap gezien het enorm sterke deelnemersveld. Scholtens was al het hele kampioenschap ontzettend gelukkig met de prestaties van haar mooie zwarte hengst en dat gold ook vandaag: “Ik ben nog steeds superblij met Indian Rock. Een paar foutjes, maar ook zoveel highlights!” reageerde ze na haar kür. Wat die highlights waren? “Piaffe passage, de pirouettes, de draf…” aldus een tevreden Scholtens.

Regerend Nederlands Kampioen Marlies van Baalen reed een foutloze proef met Habibi DVB. Ook zij verbeterden zichzelf gedurende het kampioenschap, het eerste internationale kampioenschap van dit duo. Met het mes tussen de tanden stuurde Van Baalen haar grootbewegende vosruin naar een score van 78.882% en een uiteindelijke vijftiende plaats. “Het was geweldig, het was sowieso een groot plezier om hier in de finale te rijden. De kür is echt favoriet voor ons, hij was nog superfit in de warm-up en ik heb er van genoten” aldus Van Baalen na afloop.

TeamNL kan positief terugkijken op het EK Dressuur. Door het uitvallen van Dinja van Liere en Lynne Maas kort voor het EK, werden Van Baalen en Devenda Dijkstra opgeroepen. Beide dames hebben gereden voor wat ze waard zijn. Een vijfde plaats in de Landenwedstrijd was voor dit jaar het hoogst haalbare en met twee combinaties in de top 15 van Europa is er een zeer goede basis aanwezig met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar.

Er werden dit weekend recordscores gereden, met drie maal ruim boven de 90% voor de medaillewinnaars. Tussen Von Bredow-Werndl en de in Nederland woonachtige Lottie Fry werd het heel spannend. Twee juryleden hadden de Britse op de eerste plaats staan. Von Bredow: “Zonder dat foutje in de eners had een wereldrecord er misschien ingezeten vandaag, maar ik wil me graag focussen op de goede dingen. De rest van de kür was geweldig.” Charlotte Fry over haar persoonlijk record met Glamourdale en de nipte zilveren medaille. “Ik ben heel blij met Glamourdale. Natuurlijk wil ik winnen, maar ik zat er heel dichtbij en dat maakt me nog meer opgetogen voor volgend jaar. Het is geweldig om zoveel topcombinaties hier bij elkaar te hebben, het was geweldige sport vandaag. En ik was heel blij met mijn paard.” Charlotte Dujardin ging ook over de 90% met haar jonge troef Imhotep: “Ik heb een fantastisch kampioenschap gehad. Dit was de eerste keer dat ik deze kür gereden heb, hij was pas vorige week af en om het op deze manier te kunnen doen, daar ben ik enorm gelukkig mee.”

Uitslag EK Dressuur, Grand Prix Kür op Muziek

1 Jessica von Bredow-Werndl (Dui), TFS Dalera BB (v.Easy Game), 92.818%

2 Charlotte Fry (GBR), Glamourdale (v.Lord Leatherdale), 92.379%

3 Charlotte Dujardin (GBR), Imhotep (v.Everdale), 91.396 %

12 Emmelie Scholtens, Indian Rock (v.Apache), 80.936%

15 Marlies van Baalen, Habibi DVB (v.Don Schufro), 78.882%

Bron: KNHS / Horses.nl

