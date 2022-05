Emmelie Scholtens: ‘Ik heb vertrouwen in morgen’

Emmelie Scholtens schreef met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) het eerste onderdeel van het NK Dressuur op haar naam. Dinja van Liere staat op de tweede plaats, nadat haar toppaard Hermès (v. Easy Game) wat kleine foutjes maakte in de proef. Marieke van der Putten ligt met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) op koers voor de bronzen medaille. Zondagmiddag wordt de strijd beslist in de kür op muziek.

De favorietenrol was bij voorbaat voor Van Liere en Scholtens, nadat regerend Nederlands kampioen Edward Gal enkele weken geleden zijn wedstrijdpauze bekend maakte en Hans Peter Minderhoud zijn toppaard Glock’s Dream Boy begin deze week moest afmelden.

Desperado en Indian Rock

Het was Scholtens, aan het begin het jaar moeder geworden, die de eerste stap zette naar de titel met haar veertienjarige Desperado N.O.P. De hengst, die vorig jaar in september voor het laatst in actie kwam in Aken, imponeerde met zijn optreden in de Grand Prix. Een score van bijna 80 procent leverde de winst op. “Het was een mooie dag vandaag. Geweldig”, begint Scholtens. “Ik had niet verwacht dat ik vandaag de Grand Prix zou winnen. Ik ben weer kort terug na mijn zwangerschap. Maar ik weet dat mijn paarden in vorm zijn. Desperado liep thuis al fijn en ik weet dat hij het dan op een wedstrijd ook goed doet. Het is gewoon een topper.” Met haar jonge paard Indian Rock eindigde Scholtens op de derde plaats. “Ik ben ook heel trots op hem. Hij deed het misschien iets minder dan een paar weken geleden in Kronenberg. Indian Rock is nog een jong paard dat nog wat zoekende is. Maar wel een mega-talent.” “Morgen gaan we verder. Ik ben niet bezig met mijn concurrenten. Ik vind het jammer dat mijn trainer Edward Gal hier niet meerijdt. Hij heeft nu wel meer tijd voor mij en heeft me vandaag ook super fijn geholpen. Ik heb vertrouwen in morgen”, lacht Scholtens.

Van Liere: ‘Ik wist dat het spannend zou worden’

Dinja van Liere, vorig jaar de beste van TeamNL op het EK in Hagen, reed de tienjarige hengst Hermès naar de tweede plaats. “Ik wist dat Emmelie een hele grote kanshebber is voor de titel, dus ik had niet verwacht hier al te winnen”, reageert Van Liere sportief. “Ik wist dat het spannend zou gaan worden. Ik had een paar foutjes in de proef. Ik baal wel van mijn laatste lijn, dat was zonde. De piaffe was niet zoals Hermès dat normaal doet en kan. Dat kostte punten en ook wel de overwinning vandaag. Ik ben blij dat Emmelie weer terug is en dat er strijd is.” Scholtens en Van Liere domineerden de Grand Prix met hun toppaarden en deden het ook goed op de plaatsten drie en vijf met hun jonge, nog onervaren Grand Prix-paarden Indian Rock en Hartsuijker. Daartussen nestelde zich Marieke van der Putten met de Totilas-zoon Tørveslettens Titanium RS2 Scholtens met een nagenoeg foutloos gereden proef op de vierde plaats. Omdat er morgen in de finale met slechts één paard per amazone/ruiter gestart mag worden staat Van der Putten nu op een voorlopige derde plaats in het kampioenschap.

Bron: KNHS