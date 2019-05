Emmelie Scholtens met Desperado naar winst in kür

Ze reden al een persoonlijk record in de Grand Prix, maar Scholtens en Desperado (v. Vivaldi) sloten het tournooi in Compiègne af met een nog veel mooiere prijs. De elfjarige hengst danste naar liefst 81,585% in de kür op muziek. De combinatie versloeg daarmee de rest van het internationale deelnemersveld.

Scholtens en Desperado toonden een voortreffelijk kür op muziek. Ze lieten Helen Langehanenberg en Damsey FRH (v. Dressage Royal) achter zich. “Dat had ik echt niet verwacht” vertelt Scholtens vanuit Frankrijk. “Zij zijn echt van wereldklasse en waren derde in de Wereldbekerfinale. Iedereen was heel positief over Desperado. Het is ook een paard waar mensen graag naar kijken en echt een geweldige hengst. Ik ben blij en trots. Een schat van een paard is het ook nog.”

De derde plaats in de kür was voor de Amerikaanse Shelley Francis en Danilo (v. De Niro). Patrick van der Meer reed Zippo (v. Rousseau) naar een prachtige zevende plaats. Het duo scoorde 74,960%.

Persoonlijk records

Het was het eerste vijfsterren concours voor Scholtens en Desperado en dat het zó goed zou gaan had ze zelf ook niet verwacht. “Ik ben bijna overdonderd door dit succes. Ik weet natuurlijk zelf dat Desperado een heel goed paard is en hij wordt steeds sterker en beter. Hij is zo compleet en heeft een hele mooie uitstraling. In de Grand Prix waren we vierde en hadden we nog een paar kleine foutjes. Als ik naar de protocollen kijk, dan zit er nog veel meer in.” Scholtens reed gisteren 74,804% in de GP, een persoonlijk record.

Maar in de kür steeg het duo helemaal boven zichzelf uit. De 81,585% was een score die Scholtens niet eerder had zien verschijnen in een internationale ring. Ook niet met haar andere troef, Apache (v. UB 40). “Ik reed de Kür op de Muziek van Apache en dat pakte heel goed uit. Ik ken die proef ook goed. Het ging nog beter dan in de Grand Prix. Apache en Desperado zijn twee heel verschillende paarden in en om de ring. Desperado is heel cool met alles er om heen, maar in de ring gaat de turbo er op. Ik ben zo blij met beide hengsten!”

Op naar het NK

Volgende week hoort Emmelie Scholtens dan ook tot de favorieten op het NK Dressuur in Ermelo. “Desperado krijgt nu twee dagen wat rust en dan is hij denk ik klaar voor het NK” besluit de amazone.

Uitslag kür op muziek

Bron: KNHS / Horses.nl