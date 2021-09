Emmelie Scholtens met Indian Rock naar tweede plaats in Inter I kür

De kür op muziek op Intermédiaire I niveau werd vanmiddag gewonnen door Frederic Wandres met Quizmaster (v. Quasar de Charry). De Duitser reed naar een gemiddelde score van 75,176%. Tweede werd Emmelie Scholtens met de beeldschone achtjarige KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache). Scholtens werd door de juryleden bij M (Verbeek) en B (Wüst) op nummer 1 gezet.

Het was de eerste internationale kür op muziek voor het duo, dat na het WK voor vijfjarige dressuurpaarden in 2018 verder alleen nog in mei in Exloo op een internationale wedstrijd was geweest. Scholtens is inmiddels ongeveer vijf maanden zwanger.

Emmelie Scholtens met Indian Rock. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Klimke vers uit de cross

Derde in de Inter I kür was de Duitser Matthias Alexander Rath, die de achtjarige Thiago GS (v. Totilas) gezadeld had. Vierde werd zijn landgenote Ingrid Klimke met de ook al achtjarige Equitanas Firlefranz, een zoon van haar ‘eigen’ Franziskus. Klimke reed vanochtend nog twee paarden door de 4* cross van Aken maar had de bodyprotector dus weer snel verruild voor een slipjas. Dinja van Liere werd negende in deze proef, met Independent Little Me (v. Uno Don Diego).

Dinja van Liere met Independent Little Me. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl