Emmelie Scholtens nog wel even uit de running: ‘Niet het duimpje omhoog waar we op hoopten’

Het ongelukje dat Emmelie Scholtens afgelopen weekend had toen ze op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch op Las Vegas (v. Ferdeaux) wilde stappen heeft nog een vervelend staartje gekregen voor de amazone. Waar ze zaterdag bij de huisartsenpost nog hoorde dat ze met 'een paar paracetamolletjes maar even een dagje rustig aan moest doen', bleek vandaag bij een MRI dat ze haar voorste kruisband van haar linkerknie heeft afgescheurd. "Ik ben altijd wel positief, maar dit was niet het duimpje omhoog wat we vandaag bij de arts kregen en dat moet ik zelf ook nog wel even verwerken", aldus Emmelie Scholtens.

“Ik merkte zondag eigenlijk al dat het helemaal niet zo goed ging, want mijn knie was echt heel dik en ook heel pijnlijk”, vertelt de amazone verder. “Ik kon er ook echt niet op staan, dus ik was ook al een beetje bang dat er wel iets meer aan de hand was.”

Geen prognose

Een prognose kon de arts nog niet geven, omdat er nu nog heel veel zwelling was, dus Scholtens moet daar nog even geduld voor hebben. “De arts kon in ieder geval wel al zien dat de voorste kruisband echt was afgescheurd, maar hij wil het opnieuw zien als het wat dunner is geworden. Dan kan hij beter beoordelen hoe het eraan toe is en wat er nodig is om te herstellen”, vervolgt Scholtens. “Ik heb dus ook nog geen idee hoe lang ik uit de running zal zijn hiermee, maar ik ben gelukkig wel sterk en heb een goede conditie, dus ik hoop dat dat in mijn voordeel zal zijn.”

Ongelukkige samenloop

Scholtens kwam ten val toen Las Vegas bij het opstappen weg gleed terwijl zij haar voet al in de beugel had en heeft daarbij haar knie lelijk verdraaid. “Het was een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er ligt van dat tapijt in de stallen daar en ik stond op dat krukje met mijn voet in de beugel toen Las Vegas opzij stapte en uitgleed”, vertelt Scholtens. “Voordat ik het wist lag ik van dat krukje af en had ik mijn knie verdraaid, dat ging zo snel. Hij kon daar ook niet echt wat aan doen, zoiets gaat altijd goed alleen deze keer net niet en nu ging het helaas ook gelijk echt fout.”

Rustig aan

Scholtens hoopt snel weer op de been te zijn, maar kan momenteel niet veel anders dat het doktersadvies om even rustig aan te doen op te volgen. “Op dit moment kan ik echt even niks. Ik kan er niet op staan en dat is hartstikke onhandig, want ik kan zelfs niet alleen voor ons dochtertje zorgen”, vervolgt ze. “Ik moet dus wel even rustig aan doen, maar hoop natuurlijk wel op een snel en goed herstel en dat ik binnenkort weer beter nieuws krijg van de arts.”

Bron: Horses.nl