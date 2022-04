Emmelie Scholtens,Thalia Rockx en Anouk Ivits bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur competitie

De afgelopen twee dagen werd in Someren de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Met Indian Rock won Emmelie Scholtens het debuut in Grand Prix en daarmee maakte de Team NL-amazone een sterke rentree na haar zwangerschapsverlof. Thalia Rockx en Gerda Nova de La Fazenda waren met afstand de beste in de U25 en in de Prix St. Georges ging de overwinning naar Anouk Ivits met Iris.

In de Grand Prix noteerde Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache) de winnende score van 74,601%. Madeleine Witte – Vrees en Finnländerin (v. Fidertanz) werden tweede met 72,174%. Daarachter nogmaals Scholtens, die met TandArt Glory Days (v. Jazz) haar wedstrijddebuut maakte. Met 70,906% waren zij de derde combinatie boven de 70% scoorde. “Indian Rock is een paard met heel veel kwaliteit en hij gaat makkelijk door de Zware Tour-oefeningen. Het kan nog wat meer afgewerkt worden maar hier hebben we alle drie van genoten”, vertelt Jeannette Wolfs die samen met Jan Wolfs en Monica Drohm de rubriek beoordeelde. “Madeleine reed een hele gelijkmatige proef zonder fouten. Het was een mooi beeld en fijn om naar te kijken. Glory Days van Emmelie is ook een paard dat met veel uitstraling door de baan liep. Je zag dat ze wat routine misten maar dit is zeker een paard met veel potentie, daar zit nog rek in.”

U25

In de U25 ging de overwinning naar Thalia Rockx. Met Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) noteerde de amazone, lid van het KNHS Talententeam, de mooie score van 71,111%. Bo Oudhof en Colt Sollenburg (v. Vivaldi) werden tweede met 67,521%. “Thalia reed een mooie proef met veel gedragenheid. Haar paard kan nog wat meer afdruk krijgen in de piaffe en in de passage ontstonden wat kleine tactfoutjes. Bo reed op zich een nette proef maar over de hele lijn zou Colt wat meer verzameling mogen tonen.”

Prix St. Georges

In de Prix St. Georges was Anouk Ivits met Iris (v. Lord Leatherdale) de enige die boven de 70% scoorde. Met 70,441% stonden zij aan kop. Kebie van der Heijden reed Hashtag (v. Cachet L) naar 69,412% en Mascha van Es maakte met Hupadoeska PB (v. Dancer) de top drie compleet met 69,216%. “Iris van Anouk is op zich een fijn paard met een goed achterbeengebruik. Maar soms kwam Iris wat achter de loodlijn en daarnaast hadden ze een paar foutjes. Dus de score kan zeker nog omhoog”, vervolgt jurylid Jeannette Wolfs die deze rubriek donderdag jureerde met Jan Wolfs en Raf Heiligers. “Hashtag van Kebie had een heel mooi silhouet. Dit paard heeft een mooi front, echt een imponerend paard. De wissels waren nog iets terughoudend dus daar zit zeker nog verbetering in. Het beeld van Mascha en Hupadoeska was heel gelijkmatig maar de pirouettes mogen nog wat meer kracht krijgen. Over het algemeen zagen we in deze klasse combinaties die niet op de lijn zaten en een beetje slordig reden. Door niet op de letter rijden lieten ze echt punten liggen.”

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Someren

Grand Prix:

1 Emmelie Scholtens (Gorinchem), Indian Rock (v. Apache) 74,601%

2 Madeleine Witte – Vrees (Schijndel), Finnländerin (v. Fidertanz) 72,174%

3 Emmelie Scholtens (Gorinchem), TandArt Glory Days (v. Jazz) 70,906%

U25

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) 71,111%

2 Bo Oudhof (Nijeberkoop), Colt Sollenburg (v. Vivaldi) 67,521%

3 Myrthe Wedda (IJsselstein), Diamond Geezer (v. Diamond Hit) 66,923%

Prix St. Georges

1 Anouk Ivits (Leende), Iris (v. Lord Leatherdale) 70,441%

2 Kebie van der Heijden (Weert), Hashtag (v. Cachet L) 69,412%

3 Mascha van Es (Voerendaal), Hupadoeska PB (v. Dancer) 69,216%

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale.

Bron: KNHS