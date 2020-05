Engelse wedstrijden op 15 juni weer van start

De Britse paardensportbond is van plan om vanaf 1 juni trainingswedstrijden te organiseren en vanaf 15 juni ook weer echte wedstrijden. Vooralsnog gelden de plannen alleen voor Engeland. "We hopen dat Wales en Schotland ook zullen volgen" zegt Iain Graham van British Showjumping. De bonden willen dressuur-, spring- en eventingwedstrijden toestaan. Het besluit is gebaseerd op het meest recente plan van de Britse regering om het land weer langzaam te openen.

De wedstrijden op de hoogste nationale niveaus en internationale wedstrijden gaan voorlopig nog niet door. Er zullen wel restricties zijn. Zo kan alleen online ingeschreven worden, zijn ruiters alleen binnen bepaalde tijden welkom op het wedstrijdterrein en mag je alleen voor wedstrijden in de eigen regio inschrijven.

“Bij de trainingswedstrijden worden geen prijzen uitgedeeld en het kan zijn dat de startkosten wat hoger zijn vanwege de restricties in deelnemersaantallen. Er zijn veel frisse paarden die in elk geval maandenlang geen wedstrijdring gezien hebben” aldus Graham. De resultaten van de trainingswedstrijden komen niet in de administratie van de bond terecht. Graham drukt alle deelnemers op het hart om zich aan de regels rondom afstand bewaren en hygiëne te houden.

Bron: Horse and Hound