Enthousiaste opkomst bij de laatste regiofinale Harry’s Horse Zitcompetitie

Met de laatste regiofinale van dit seizoen sloten we de selecties voor de kwartfinale van de Harry’s Horse Zitcompetitie op 8 oktober succesvol af. Op Manege de Eenhoorn en Hippisch Centrum Bodegraven was de spanning te voelen bij de deelnemende manegeruiters en ruitersportcentra. De belangstelling voor de Zitcompetitie oversteeg dit jaar alle verwachtingen. Op elke regiofinale kwamen er maar liefst rond de 80 manegeruiters aan de start. Een overweldigend aantal wat ervoor gezorgd heeft dat de kwartfinale van de Zitcompetitie een spannende aanloop heeft gekregen.

De support voor alle deelnemende ruiters was ook bij de laatste regiofinale groots en enthousiast. Gezamenlijk kwamen begeleiders, ruiters, ondernemers en supporters de deelnemers aanmoedigen bij de twee FNRS-Ruitersportcentra.

Marlies Jansen en Liza Janmaat

Manege de Eenhoorn uit Blokker heeft meerdere keren de Zitcompetitie georganiseerd en weet als geen ander wat daarbij komt kijken. Eigenaar Marlies Jansen vertelt: “Het organiseren blijft altijd spannend, vooral het indelen van de paarden en pony’s willen we goed voor elkaar hebben. Tenslotte wil je dat ruiter en paard samen een fijne proef kunnen lopen. Omdat we echt een topteam hebben krijgen we dit altijd voor elkaar. Dit jaar zijn er beduidend meer deelnemers en nieuwe deelnemende ruitersportcentra ’s dan de jaren hiervoor, dat maakt de competitie alleen maar nog leuker”.

Ook de deelnemende ruitersportcentra zijn zeer positief over de organisatie en de grote belangstelling voor de competitie dit jaar. Liza Janmaat van Hippisch Centrum de Lange Linschoten vertelt: “De laatste keer dat wij deelnamen aan de Zitcompetitie was nog voor de pandemie. Door de kleine veranderingen die er zijn doorgevoerd door het PIP-team heb ik het idee dat de competitie in een heel nieuws jasje gestoken is. De sfeer is ontzettend goed en er doen veel nieuwe bedrijven mee dit jaar, dat heeft er ook voor gezorgd dat wij dit jaar weer mee doen. Voor mijn fanatieke ruiters is het ontzettend leuk om aan een evenement als de Zitcompetitie te mogen deelnemen. Het geeft ze een indruk van wat er allemaal nog mogelijk is naast de reguliere manegelessen. Het is een echte beleving en het zorgt voor saamhorigheid, het is een leuk dag uit met z’n allen”.

Uitslag

Winnaars bij Manege de Eenhoorn

Cat. 4 Emma Dol, Ponyclub Zuidoostbeemster, 147,25 pt

Cat. 3 Elsa van der Vuurst, Stal Liza, 143,50 pt

Cat. 2 Fiene Eggenkamp, Ponymanege Equito, 133,75 pt

Cat. 1 Jacky Wijnker, Sal Liza, 129,00 pt

Winnaars bij Hippisch Centrum Bodegraven

Cat. 4 Sanne van Ingen, Manege Satana, 140,25 pt

Cat. 3 Cathlijne Gorter, Manege Satana, 143,75

Cat. 2 Jonne Ziedses, Manege Satana, 135,50

Cat. 1 Charlie Batenburg, Horsecenter Pirouette, 143,00

Bestzittend Ruitersportcentrum

De titels voor het ‘Bestzittend Ruitersportcentrum’ ging bij deze laatste regiofinale op Hippisch Centrum Bodegraven naar Manege Satana, ze behaalde maar liefst een totaal van 1.111 punten. Bij Manege de Eenhoorn ging de titel van ‘Bestzittend Ruitersportcentrum’ naar Stal Liza, hier werd een totaal aantal punten van 991,0 behaald.

Ook dit jaar moeten de deelnemers in vier verschillende rubrieken een proefje laten zien op een aangewezen manegepaard. De tien beste ruiters per categorie zijn verzekerd van een kwalificatie voor de kwartfinale van de zitcompetitie op 12 november bij De Lourenshoeve in Den Ham en Manege Thielen in Tilburg.

Klik hier voor meer informatie over de zitcompetitie

