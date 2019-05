Erben Wennemars en Alex van Silfhout geven seminar op NK dressuur

Het NK Dressuur Gelderland wordt dit jaar georganiseerd in het thema 'Sport, Voeding en Gezondheid'. Op vrijdag 24 mei vindt een seminar 'Fit in de sport' plaats waar onder andere oud-schaatser Erben Wennemars zijn bijdrage aan zal leveren.

Om succesvol te zijn in de sport zijn enthousiasme, doorzettingsvermogen en de wil om te winnen drie belangrijke pijlers. Daarbij is het voor topsporters ook van groot belang mentaal en fysiek topfit te zijn. Alleen binnen de paardensport wordt de focus vooral gelegd op het paard, waarbij alles op alles wordt gezet om van het dier een topatleet te maken. In dit traject vergeet de ruiter zijn eigen vitaliteit weleens. En de sleutel tot succes is juist om ervoor te zorgen dat de combinatie presteert als een topatleet.

Erben Wennemars

Bij het seminar op het NK dressuur zullen Erben Wennemars, Alex van Silfhout en Ralf van Orsouw acte de presence geven. Wennemars zal ingaan op zijn carrière als schaatser en thema’s als persoonlijke ontwikkeling, passie, intrinsieke motivatie en het verleggen van grenzen centraal stellen.

Alex van Silfhout

Alex van Silfhout was succesvol als bondscoach van de Junioren, Young Riders en U25. Ook heeft hij een succesvolle, internationale carrière achter de rug als Grand Prix-ruiter. Met zijn jarenlange ervaring weet hij als geen ander wat erbij komt kijken om als combinatie te presteren op topniveau. Tijdens het seminar vertelt hij over zijn eigen ervaringen en geeft hij vanuit zijn rol als voormalig bondscoach trainingsadvies.

Ralf van Orsouw

Voedingsdeskundige Ralf van Orsouw heeft ruim twintig jaar ervaring in de voedingsindustrie. Zijn kennis voor humane- en diervoeding heeft hij gekoppeld aan zijn kennis van het verterings- en voedingsstelsel van het paard.

Samen Fit-programma

Tot slot organiseert het KNHS de kick-off van het ‘Samen Fit-programma’, een leefstijlprogramma waarbij ruiter en paard samen aan de slag gaan met een gezondere leefstijl.

Bron: Persbericht