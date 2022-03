Eric Guardia Martinez wint op Indigo TC Prix St. Georges in Herning

Helgstrands stalruiter Eric Guardia Martinez won vanmorgen met de negenjarige KWPN'er Indigo TC (Dream Boy x Kennedy) de Prix St. Georges in Herning. De zoon van Dream Boy scoorde bij zijn internationale debuut 73.029%. Achter de Spanjaard werd Lena Waldmann tweede met de Oldenburgse merrie Royal And Proud (Radisson x de Niro). Het paar kreeg 71.618% van de jury.

Indigo TC, gefokt door Tim Coomans, kwam in mei 2020 in de stallen van Helen Langehanenberg. In Duitsland liep de zoon van Dream Boy eerst onder Manuel Dominguez Bernal en later onder Langehanenberg succesvol in de Duitse M-proeven. Vorig jaar kwam Indigo bij Helgstrand op stal waar Guardia Martinez de training op zich nam. Dit jaar werd het duo al een keer eerste en derde in de Inter I.

Waldmann tweede

Vanmorgen was het bijna een unanieme overwinning in de PSG voor Indigo en Guardia Martinez. Met een foutloze proefkwam het paar tot 73.029% met vier eerste plaatsen en een tweede plaats van de juryleden. Alleen het jurylid Bij H zag Lena Waldmann met Royal And Proud als beste. De combinatie uit Duitsland, die ook hun internationale debuut vierde, werd uiteindelijk twee met 71.618%. Ook de nummer drie scoorde met 70.588% nog boven de 70%. Het was Jan Møller Christensen met de DWB-hengst Romeo (v. Romanov).

Debuut Belantis

De top vijf werd volgemaakt door Marianne Yde Helgstrand op de Sezuan-zoon Elverhoejs Raccolto met 69.971%. Gedeeld vijfde met 69.853% werden Anette Ejlersgaard op Baunehoejens Carpaccio (v. Charmeur) en Alexander Yde Helgstrand op Isabell Werths voormalige topper Belantis (v. Benetton Dream). De zoon van Andreas Helgstrand debuteerde in de internationale ring met Belantis. De dertienjarige schimmel kwam in januari bij Helgstrand op stal.

George Clooney

De KWPN-hengst George Clooney (v. De Niro) debuteerde onder de Noorse Siri Evjemo-Nysveen. Het paar werd dertiende met 65.441%.

Bron Horses.nl