Erlentanz met ‘pechvogel’ Murray Brown naar overwinning in GP

De dertienjarige Trakhener Erlentanz (v. Latimer), maakte in 2019 naam onder het zadel van Charlotte Dujardin. Ze werden vijfde in de GP en de kür in Aken dat jaar, en derde in de Spécial. Maar Dujardin was 'slechts' de vervanger van eigenaar Sonnar Murray Brown, die tijdelijk niet kon rijden. Nu heeft de Brit de teugels weer overgenomen en bij hun rentree in de internationale ring won het duo vrijdag de 3* GP van Le Mans.

Sonnar Murray Brown was in 2009 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, waarna hem gezegd werd dat hij waarschijnlijk niet meer zou kunnen lopen, laat staan rijden. Hij had één been gebroken en het andere was verbrijzeld. Vier jaar, veertien operaties en een langdurig proces om zijn benen weer op gelijke lengte te krijgen later, zat hij weer in het zadel. Hij trainde eerst een jaar in Duitsland om weer fit te worden en was vanaf 2015 op Lichte Tourniveau actief in het Verenigd Koninkrijk, vanaf 2017 ook in de Grand Prix.

Opnieuw pech

Sinds enkele jaren traint de Brit bij Carl Hester en Charlotte Dujardin. Begin 2019 brak de ruiter opnieuw een been, na een val van een jong paard. Toen nam Dujardin tijdelijk de teugels van Erlentanz over. Die liep toen net een jaar met Murray Brown op het hoogste niveau en had nog niet zoveel ervaring. Aken was een absoluut hoogtepunt en de bruine maakte veel indruk in de internationale dressuurring.

Eindelijk terug in de ring

Eindelijk was er dit weekend dan de internationale rentree voor Murray Brown en Erlentanz samen, nadat ze half januari al op een Britse wedstrijd hadden gestart. De eerste plaats in de Grand Prix, in een persoonlijk record van 73,652%, was de kers op de taart voor Murray Brown: “Super gelukkig met Erlentanz vandaag!” laat de ruiter weten op Facebook.

De tweede plaats in de GP ging naar de in Duitsland woonachtige Henri Ruoste met Kontestro DB (v. Contendro) dankzij 72,891%, derde werd Anders Dahl uit Denemarken met Fidelio van het Bloemenhof (v. Fidertanz) met 71,565 %. Beste Nederlandse was Thamar Zweistra met El Macho Malo (v. Jazz), die met 66,957% op de twaalfde plek uitkwam.

Uitslag

