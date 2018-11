Erludine DVB verder onder Justine Wilson

De talentvolle merrie Erludine DVB van Dressuurstal van Baalen gaat haar carrière voortzetten onder de Amerikaanse amazone Justine Wilson. De Amerikaanse amazone hoopt met deze merrie internationaal door te breken.

De dochter van Jazz werd gefokt door H. van Erp uit Sint-Oedenrode. Als driejarige liep de merrie naar een vierde plaats op de Nederlandse merriekeuring. Daarna werd de merrie gescout door Coby en Marlies van Baalen. In 2013 scoorde de Jazz-merrie onder Stephanie Wolf 86 punten voor de IBOP, waarbij ze negens kreeg voor de stap, draf, houding en balans en de rijd- en bewerkbaarheid. Als vierjarige liep ze onder Lisanne der Nederlanden en Stefanie Wolfs mee aan de Pavo Cup met als eindresultaat een zesde plaats in de finale. Het jaar daarop liep de merrie boven aan mee onder Stefanie Wolfs aan de Subli Cup. Ze won met 88 punten de competitiewedstrijd van de Subli Cup in Zevenaar. Met een score van 88,4 punten stond het duo ook aan kop in de Subli-competitie in Drachten.

Na een tijdje op de stallen van Johan Hinnemann te zijn verbleven nam Marlies van Baalen de teugels over in 2017 van de prok, elite, IBOP merrie. Tijdens de zwangerschap van Marlies nam het team van DVB de trainingen van de merrie over. In juni van dit jaar debuteerde het duo in de Lichte Tour met 71,32%. In de tussentijd kreeg de Jazz-dochter nog twee nakomelingen, Jackie Kennedy DVB (v. Damsey FRH) en Nana Mouskouri DVB (v. Totilas). Nu gaat de merrie haar carrière voortzetten op Amerikaanse bodem.

Wilson

Justine Wilson heeft haar eigen stal in South-Carolina, Breezy Hill South. Zij wil zich proberen bij de Amerikaanse top te voegen. Vorig jaar debuteerde de amazone internationaal in Tryon en ging daarna van start in Devon in de Lichte Tour. Met haar twee troeven, de Jazz-dochter Avanti, die gefokt werd door F. Wouters, en Antros S (v. Solitair), die werd geboren bij A. van Rosmalen. Er werd gescoord tussen de 62,211% en de 65,305%.

Bron: Horses.nl/Facebook