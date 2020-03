Ermelo: Z- kampioenen gehuldigd

Het tweede weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo ging op vrijdag van start met de strijd om het goud in de dressuurklassen ZZ-Licht, Z2, Z1 en M2. In de hoogste klassen Z2 en ZZ-Licht stond ook een Kür op muziek op het programma, wat zorgde voor een aantal kippenvelmomenten en mooie kampioenen. De KNHS Indoorkampioenschappen gaan op 20 en 21 maart in Ermelo weer verder met de springponys’s.

De eerste kampioen van de dag was Jennifer Sekreve die de titel in de klasse Z1 won. Met de goedgekeurde hengst Indigro scoorde de amazone uit Elspeet ruim 71%. Na afloop vertelt Jennifer: “Ik was na de proef al super tevreden. Hij gaf een heel fijn gevoel. De laatste weken in de training ging het ook al heel goed, ik ben blij dat ik het ook nu kon laten zien.”

Boehringer Ingelheim prijs, klasse Z1 dressuur paarden

1. Jennifer Sekreve – Indigro, 71,422%

2. Seth Boschman – For Cruise RS2, 70,441%

3. Isabelle Vroomans – Renske Carmen F.D. Visscherwei, 69,951%

Foutloze Kür op muziek

De klasse Z2 kwam vanavond op naam van Dinja van Liere. Haar paard Independent Little Me reed ze naar een overweldigende Kürscore van 77,16% wat haar de gouden medaille opleverde. De kersvers kampioene vertelt hoe ze het kampioenschap in Ermelo ervaren heeft: “In de proef vanmiddag hadden nog een paar kleine hapertjes in de aanleuning, maar met de Kür was ik echt heel blij. Ook na twee proeven bleef hij gewoon gaan en lopen. Hij was nog super fit en fris en liep nog fijner dan in de proef. We reden een foutloze Kür op muziek, daar ben ik echt super tevreden over.”

Horka prijs klasse Z2 dressuur paarden 1e proef – Kür – Totaalscore

1. Dinja van Liere – Independent Little Me, 69,265% – 77,167% – 73,216%

2. Anouk Ivits – Iris, 66,618% – 72,625% – 69,622%

3. Robin Heiden – Gasmonkey, 66,422% – 71,292% – 68,857%

Boven verwachting goed

De klasse ZZ-Licht werd gewonnen door Yessin Rahmouni die met zijn paard Irabel een sterke proef en mooie Kür op muziek liet zien voor het aanwezige publiek in de Amaliahal in Ermelo. Yessin vertelt vlak voor de huldiging: “Ik ben echt super blij, het ging gewoon boven verwachting goed. Dit was pas onze vierde wedstrijd samen en dan gelijk het kampioenschap winnen, dat is super leuk. Irabel staat nu een jaartje bij mij op stal en ik rijd haar voor Willeke Bos van Stal 104. Toen ze voor het eerst bij me kwam was ze nog vrij groen, maar ze leert gelukkig heel makkelijk.

Nederlandse Loterij prijs klasse ZZ-Licht 1e proef – Kür – Totaalscore

1. Yessin Rahmouni – Irabel, 69,476% – 73,708% – 71,592%

2. Shanna Baars – Farzana G, 69,190% – 72,750% – 70,970%

3. Mara de Vries – Icerole DVB, 68,762% – 72,792% – 70,777%

Mooie afsluiter

Met een overweldigend verschil pakte Kim Noordijk vandaag de KNHS-titel in de klasse M2. Ze reed haar zwarte topper D’Joep naar een score van 72,16% waarmee ze maar liefst vijf procent los kwam van de concurrentie. De kampioene vertelt dolenthousiast: “Het ging vandaag echt fantastisch! D’Joep deed gewoon zijn ding en het ging super goed. We hebben al een geweldig seizoen achter de rug met mooie resultaten in het Subli Kampioenschap en dit is natuurlijk wel een mooie afsluiter.

Divoza prijs klasse M2

1. Kim Noordijk – D’Joep, 72,167%

2. Saskia van Es – Jaccardo, 67,167%

3. Hilde Smits – Geneva, 67,111%

