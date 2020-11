Ernstige koliek wordt Trakehner hengst Kasimir TSF fataal

Twee dagen geleden overleed de Trakehner hengst Kasimir TSF (v. Ivernel) na een zware koliek aanval. Grand Prix-amazone Bernadette Brune die de hengst in bezit had, schrijft op haar Facebook pagina: "Toen ik me vanmorgen herinnerde dat ik 9 jaar geleden Kasimir kreeg en hem naar St. George reed en won, had ik niet verwacht dat het vandaag de dag zou zijn waarop ik hem zou verliezen." De hengst was pas achttien jaar oud.

“Helaas ging het heel snel en moesten we hem laten gaan. We zullen hem erg missen”, zegt Brune op Facebook. Kasimir TSF was met ernstige koliek naar de paardenkliniek gebracht, maar kon daar helaas niet worden gered.

Premiehengst

De Elite Trakehner hengst Kasimir werd in 2002 op Gestüt Tashof geboren. In 2004 werd de zoon van Ivernel als premiehengst goedgekeurd. Hij won zilver op de Trakehner kampioenschappen en werd dressuurwinnaar van de verrichtingstest in 2006.

Voordat Kasimir bij Bernadette Brune in 2011 op stal kwam, werd hij gereden door Anna-Lena Kracht. Kracht werd onder meer vijfde op de Duitse jeugd kampioenschappen.

EK Children

Onder Bernadette Brune liep de hengst succesvol in de Lichte Tour. Ook een leerlinge van Brune, de Russische Anastasiya Pavelko zat nog in het zadel van Kasimir op het EK voor Children in Vidauban. In januari van dit jaar ging de hengst met pensioen.

Twee gekeurde zonen

In de fokkerij laat Kasimir twee goedgekeurde zonen achter, Herbstklang en Dow Jones. Daarnaast zijn 22 dochters bij de FN geregistreerd als fokmerrie en heeft hij een aantal nakomelingen die succesvol zijn in de sport.

