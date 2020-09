Esben Møller: ‘Bij veulens gaat het om kwaliteit, afstamming en onderbuikgevoel’

Esben Møller, hoofd inkoop bij Helgstrand Dressage, vertelt in een interview op Facebook over zijn werk."We kopen veulens met veel kwaliteit voor de sport of wellicht de dekdienst. En ja, vaak is het een onderbuikgevoel dat uiteindelijk de doorslag geeft."

“Vorig jaar hebben we ongeveer 100 veulens gekocht, maar we hebben van tevoren nooit een getal in ons hoofd. Tot nog toe zitten we rond de 60 a 70 dit jaar” vertelt Møller over zijn inkoopbeleid.

‘Je kan ze niet uitproberen’

“Een veulen moet kwaliteit hebben en het liefst van twee kanten een topafstamming. Je kunt ze natuurlijk niet even rijden om ze uit te proberen. Dus afstamming en prestaties zijn bij de selectie belangrijk voor ons.” Møller vertelt in het filmpje ook over de online veulenveilingen waar hij de veulens voor zoekt, Helgstrand heeft er dit jaar drie georganiseerd.

Het mooiste van het vak

Gevraagd naar de mooiste momenten uit zijn lange loopbaan, twijfelt de paardenman. “Met Andreas en Matiné in 2006 in Aken was wel één van de hoogtepunten” vertelt hij. “Maar meer algemeen is het altijd heel mooi als je een jonge hengst uitzoekt en hij het ook bewijst in de sport en de dekdienst. Het is altijd weer afwachten hoe de eerste lichting veulens is. Soms valt het tegen, dat weet je nooit. Maar dat maakt het werken met paarden ook zo leuk.”

Bekijk het hele interview hier:

Bron: Facebook / Helgstrand Dressage