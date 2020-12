Escolar en DSP Quantaz nieuw in Duits Olympiade kader; Showtime FRH terug

Het DOKR (Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei) heeft het hoogste Duitse dressuurkader geactualiseerd. Met Hubertus Schmidts Escolar en DSP Quantaz van Isabell Werth zijn twee paarden nieuw in het Olympisch kader. Showtime FRH van Dorothee Schneider is weer terug. De combinaties werden door hun overtuigende trainings- en wedstrijdprestaties opgenomen.

Opvallend is de terugkeer van de elfjarige hengst Escolar in het Olympisch kader. Hubertus Schmidt heeft dit jaar niet met de zoon van Estobar NRW gestart. Schmidt moest ook het Duitse kampioenschap aan zich voorbij laten gaan omdat de hengst niet fit was.

Showtime terug

Ook Showtime FRH is terug in het hoogste kader. Onder Dorothee Schneider liep de zoon van Sandro Hit zijn laatste internationale wedstrijd vorig jaar op het EK in Rotterdam. Het paar won toen team goud en twee zilveren individuele medailles. Schneider trok dit jaar Showtime terug voor het Duitse kampioenschap. ‘Door kleine gezondheidsproblemen aan het begin van de zomer was de trainingsconditie van het paard nog niet terug op niveau’ was de verklaring van bondscoach Monica Theodorescu.

DSP Quantaz pr’s boven 80%

Met de tienjarige DSP Quantaz heeft Isabell Werth een derde ijzer in het vuur. Met Emilio en Weihegold OLD zit de Duitse topamazone al in het hoogste kader. Werth reed Quantaz dit jaar zes keer de internationale ring binnen en won ze allemaal. Het duo stelde al hun pr’s bij, in de Grand Prix werd het 80.348%, in de Special 80.659% en in de kür 85.450%.

Nieuwe Olympisch kader

Het Olympiade kader bestaat nu uit: Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB en Zaïre-E, Ingrid Klimke met Franziskus, Helen Langehanenberg met Annabelle, Hubertus Schmidt met Escolar, Dorothee Schneider met DSP Sammy Davis Jr., Faustus en Showtime FRH, Frederic Wandres met Duke of Britain, Benjamin Werndl met Daily Mirror en Famoso OLD en Isabell Werth met DSP Quantaz, Emilio en Weihegold OLD.

Bron Pferd-Aktuell/Horses.nl