Estelle van Herwijnen sluit succesvol weekend Slowakije af met winst in Kür

Nadat Estelle van Herwijnen afgelopen weekend in het Slowaakse Motesice al een keer tweede en vierde werd, sloeg de Nederlandse op de laatste dag haar slag. In de Young Riders kür op zondag pronkte de amazone bovenaan de uitslagenlijst.

Estelle van Herwijnen reisde afgelopen weekend af naar Slowakije en dit bleek een goede keuze. In de Young Riders Team Test op vrijdag stuurde de Nederlandse haar Surabaya (v.Sir Donnerhall) al naar de tweede positie. Vervolgens werd van Herwijnen op zaterdag vierde in de Individuele test. Op de afsluitende zondag was het echt raak voor de amazone. Een persoonlijk record van 71.783% bezorgde van Herwijnen en Surabaya de overwinning.

Bron: Horses.nl