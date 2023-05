Evers, Van der Steen, Nesselaar en Baars winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Schijndel

Er was veel belangstelling voor de zevende competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup donderdag in Schijndel waar ruim 65 jeugdruiters aan de start kwamen. Bij de children ging de zege naar Sophie Evers en bij de pony’s noteerde Sophie van der Steen de hoogste score. Bij de junioren was Jessica Nesselaar de beste en Shanna Baars won bij de young riders.

Bij de children zette Sophie Evers haar succesreeks voort. Met Beaumonde (v. United) was ze eerder dit seizoen bij de competitiewedstrijden in Udenhout en Bergschenhoek al twee keer de beste en daarnaast behaalden ze in Wezep de tweede plaats. In Schijndel voegde het duo weer een overwinning toe aan hun fraaie erelijst. “Het ging heel fijn en ik heb lekker m’n proef kunnen rijden. Ik ben vooral heel blij met de mooie keertwending. Die leek eerder meer op een soort van volte”, vertelt Sophie Evers lachend. “Maar nu ging de keertwending heel goed.”

Grootste doel

“Ook de verruimingen in draf en galop gingen heel goed, daar kregen we achten voor”, vervolgt Sophie die ook lovend commenteer kreeg van de juryleden. Zij schreven op het protocol: mooie harmonie en zeer correct en netjes voorgesteld. Sophie is 14 jaar en zodoende bezig aan haar laatste jaar bij de children. “Ik geniet van iedere wedstrijd maar mijn grootste doel voor dit jaar is het Europees kampioenschap. Ik weet dat het erin zit en wil het er heel graag uithalen. En misschien kunnen we de Anemone-finale winnen. Daar gaan we voor.”

Leuk vooruitzicht

Naast de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup staan voor Sophie en Beaumonde het NK Dressuur en CDI Geesteren op het programma, die beide gelden als observatie voor het EK. “Na de children zou ik met Beaumonde heel graag bij de junioren willen rijden. Beaumonde kan hele mooie wissels springen en ik denk dat ze dat leuker vindt dan de eenvoudige wissels bij de children. Dat is een leuk vooruitzicht.”

Met haar score van 76,250% bleef Sophie Evers ruimschoots voor op de concurrentie. Levi Heusinkveld bezette met Harimann (v. Fidertanz) de tweede plaats en Sophie van Iwaarden maakte met Hermès Mithras (v. Abanos) de top drie compleet.

Pony’s

Bij de pony’s was Sophie van der Steen met afstand de beste. Met His Royal Badness DK (v. Hesselteich’s Golden Dream) noteerde de amazone 75,095% en dat was bijna zeven procent meer dan de score die Claire Vermaes met Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s (v. Kulberg’s Lancelot) behaalde. Ellemijn van Norel deed daar met Brouwershaven’s Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) weinig voor onder en eindigde als derde.

Junioren

Bij de junioren was Jessica Nesselaar de enige de over de 70% heen ging. Met Wendie (v. Kennedy) noteerde ze 70,202% en verwees daarmee Anique Frans met Jack Sparrow (v. Everdale) naar de tweede plaats. De derde trede op het podium werd bezet door Isa Hollands met Hupadoeska PB (v. Dancer).

Young riders

Shanna Baars won bij de young riders. Met Farzana G (v. Ampère) noteerde ze 70,490%.

Chiel van Bedaf mocht voor zijn proef met Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr) de tweede prijs in ontvangst nemen en Evi van Rooij volgde met Haley B (v. Bon Bravour) als derde.

Finale

Deze wedstrijd in Schijndel was de laatste selectiemogelijkheid voor deelname aan de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. De finale wordt op 25 juni in Delft verreden. Dan rijden alle finalisten de FEI landenproef. Vervolgens rijden de beste zes combinaties van de eerste proef de kür op muziek (children FEI individuele proef). Beide proeven tellen mee voor de eindstand. Binnenkort maken we bekend welke combinaties zich gekwalificeerd hebben voor de finale.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Schijndel

Young riders:

1 Shanna Baars (Nieuw-Vennep), Farzana G (v. Ampère) 70,490

2 Chiel van Bedaf (Etten-Leur), Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr) 69,951%

3 Evi van Rooij (Sint Michielsgestel), Haley B (v. Bon Bravour) 68,578%

Junioren:

1 Jessica Nesselaar (Uddel), Wendie (v. Kennedy) 70,202%

2 Anique Frans (IJsselmuiden), Jack Sparrow (v. Everdale) 68,434%

3 Isa Hollands (Schimmert), Hupadoeska PB (v. Dancer) 67,879%

Pony’s:

1 Sophie van der Steen (Erp), His Royal Badness DK (v. Hesselteich’s Golden Dream) 75,095%

2 Claire Vermaes (Aarle-Rixtel), Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s (v. Kulberg’s Lancelot) 68,143%

3 Ellemijn van Norel (Wapenveld), Brouwershaven’s Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) 68,024%

Children:

1 Sophie Evers (Oudenbosch), Beaumonde (v. United) 76,250%

2 Levi Heusinkveld (Barchem), Harimann (v. Fidertanz) 71,200%

3 Sophie van Iwaarden (Krabbendijke), Hermès Mithras (v. Abanos) 71,075%

Bron KNHS