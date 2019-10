Evi van Rooij slaat mooie dubbelslag in Exloo

Evi van Rooij schreef gisteren in Exloo de individuele proef op haar naam en deed er vandaag nog een schepje bovenop. De amazone was ook de beste in de Freestyle en liet Felicita Simoncic en Allegra Schmitz-Morkramer achter zich. Jill Kempes, Rowena Weggelaar, Frederique van Zeeland en Sita Hopman eindigden ook bij de beste acht van het klassement.