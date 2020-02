Evi van Rooij tweede in ponykür

Op het CDI in Lier was het zilver in de kür op muziek bij de pony's voor Evi van Rooij en haar King Stayerhof's Jango. Het duo kreeg maar liefst 76,925% van de jury. De winst was voor de Deense Sophia Boje Obel Jörgensen met Adriano B. Zij kreegn 77,725%.