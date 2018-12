Expression N.O.P. is terug en wint rentree met 72,97%

Zaterdagavond op IICH Groningen in Zuibroek maakte Expression N.O.P. zijn wedstrijdrentree nadat hij afgelopen zomer een lichte blessure opliep bij het dekken. Met 72,97% stuurde Diederik van Silfhout de KWPN-hengst vol overtuiging naar de overwinning. Een goed begin, al ziet de kritische ruiter direct nog genoeg punten voor verbetering.

Ondanks dat Expression N.O.P. al even niet meer de baan in was geweest, koos Van Silfhout voor het ‘kijkerige’ Zuidbroek om de hengst weer de baan in te rijden. Een gewaagde keuze? “Nee hoor, kijkerigheid kent Expression niet. Hij kan weleens wat heet worden of meer hengst of ergens een keer van schrikken, maar kijkerig zijn en omdraaien, dat zal hij nooit doen.” De hengst liet zich goed rijden in de spannende ambiance van het concours en ook de relatief kleine losrijdruimte vormde geen enkel probleem.

Overgangen beter

“Ik was er dan ook heel blij mee”, vertelt Van Silfhout tevreden. “Zeker gezien dit weer de eerste keer was dat hij van huis was. Expression was eigenlijk heel rustig en liep vrijwel een foutloze proef. Wel zijn er nog genoeg dingetjes te verbeteren. Zo was een overgang van de piaffe eruit wat groot en ook ging een overgang naar de piaffe-passage een keer wat minder vloeiend, net als de overgang naar draf. “Over de wisselserie om de twee was de ruiter ook nog niet helemaal tevreden: “Daar moeten de slingertjes nog meer uit. Net als dat een pirouette nu nog wat groot was. Het zijn allemaal maar kleine dingetjes, maar die zorgen er wel voor dat je een 7,5 krijgt in plaats van een 8 en dat kost je al met al bij elkaar toch al snel een paar procent.”

Geen Kür

Expression N.O.P. is momenteel thuis alweer een tijdje volop in training en pakt het werk allemaal goed aan. Toch besloot de ruiter vooraf al dat hij niet op dezelfde avond naast zijn Grand Prix-proef ook nog een Kür op muziek zou gaan rijden, ook al zou hij de reguliere proef winnen. “Dat vind ik niet eerlijk, als een paard net weer voor het eerst mee is om hem dan meteen twee zware proeven achter elkaar te laten lopen.” Voor de organisatie was dit geen enkel probleem en Kim Jacobi kneep waarschijnlijk zelf in haar handen door dit besluit, want hierdoor kon zij wel die avond een Kür op muziek rijden met Apres Minuit.

Voor Expression N.O.P. staat sowieso Jumping Amsterdam op de agenda, en mogelijk zal Van Silfhout hem daarvoor nogmaals starten op een kleinere wedstrijd om de afstemming nog iets te verfijnen omdat hij in Zuidbroek daar nog ruimte voor verbetering zag.

