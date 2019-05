Familie D’Hoore/Van der Horst elkaars concurrent

Op het nationaal concours op de renbaan van het Belgische Ghlin bestond de Lichte Tour-rubriek uit maar liefst vijf familieleden. Dominique D'Hoore startte samen met haar man, moeder, schoonvader, zwager in de Lichte Tour.

Schoonvader Paul D’Hoore werd eerste in de Intermediaire I. In deze klasse startte eveneens haar man Brecht D’Hoore. Dominique D’Hoore en haar zwager werden vijfde respectievelijke zesde in de Prix st. Georges. Brecht won tevens de zevenjarigen rubriek met de Easy Game-zoon Hard to Beat.



Bron: Horses.nl/Facebook