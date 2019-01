Fanatieke Prinses Beatrix op Jumping Amsterdam

Linda.nieuws publiceerde vanochtend foto's online van een fanatieke en meelevende Prinses Beatrix op Jumping Amsterdam. De prinses, als groot paardenfanaat, is nog altijd even enthousiast.

Dit wordt meer dan duidelijk aan de foto’s die Linda.nieuws online gezet heeft. Op de foto’s is te zien hoe prinses Beatrix en haar nichtje Margarita zich compleet inleven in de ruiters en amazones.

Vaste gaste

De prinses komt al jarenlang op Jumping Amsterdam, en ook dit jaar met de Diamant Edition, was Beatrix aanwezig. Zoals elk jaar bezocht Prinses Beatrix ook dit jaar op zaterdag Jumping Amsterdam samen met haar nichtje Margarita. Margarita is als sinds 2012 bestuurslid van het evenement en liet aan Linda.nieuws weten: “Het paardrijden zit ons in het bloed.” De foto’s beamen dit; beide prinsessen leven fanatiek mee met de deelnemers.

Bron: Linda.nieuws/Horses.nl