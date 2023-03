Febe van Zwambagt wint Z2-Kür The Dutch Masters

Terwijl er in de hoofdpiste werd gesprongen voor de winst in het CSI 5* 1.50m, konden bezoekers van The Dutch Masters zaterdagavond ook genieten van de Kür op muziek op Z2 niveau. In Arena 2 kwamen de onlangs gekroonde regiokampioenen indoor aan de start. Gelderse Febe van Zwambagt en Le Vermont (v. Le Vivaldi I) schreven de rubriek met dik 79% op hun naam.

Febe was met haar zevenjarige zwarte hengst duidelijk een maat te groot voor de rest van het deelnemersveld. De combinatie pakte met een score van 79.2% overtuigend de winst. “We hebben de kür nagenoeg foutloos kunnen rijden. Ik moest wel mijn handen aan het stuur houden merkte ik, in een van de eerste lijntjes zette hij me even op scherp omdat hij toch best wat onder de indruk was van de entourage. Dat is voor mij als ruiter juist heel goed, dan heb ik bijvoorbeeld geen tijd om zelf afgeleid te raken van iedereen op de tribune.”

Zegetocht

Deze overwinning tijdens The Dutch Master is de zoveelste voor Febe en Le Vermont. Na het winnen van de regionale selectiewedstrijden en het kring- , Gelders- en Nederlands kampioenschap, ging de stoomtrein in Den Bosch overtuigend richting het volgende station. “Het is echt een fijn paard, hij heeft me nog nooit laten zitten. Tot nu toe, heeft hij nog overal gewonnen waar we binnen zijn gereden. Binnenkort starten we ZZ-Zwaar, ik ben heel benieuwd naar waar dit nog naartoe gaat.”

Talententeam

Het was al een feestelijke zaterdag voor Febe. Eerder op de dag werd namelijk bekend dat zij voor het derde jaar op rij, deel uit maakt van het KNHS Talententeam. De amazone verkeert in een luxepositie wat betreft haar paardenkeuze. “Het moet natuurlijk allemaal lukken, maar ik hoop over niet al te lange tijd drie paarden klaar te hebben voor de Zware Tour. Met wie ik uiteindelijk het EK-observatietraject U25 in ga, hangt af van wie er op dat moment in de beste vorm is.” Sanne van der Pols eindige in deze Kür-rubriek met Sommerwolke J.M. (v. Dante Weltino) als tweede. Zij noteerden een score van 77.1%. Lotje Schoots eindigde met Lucrum (v. Ferguson) als derde, met 76.3%.

Regio Z1-Dressuur

Naast de Z2-Kür stond in Arena 2 eerder op de dag ook een klassieke Z1-proef op het programma. Ook hier waren het de regiokampioenen indoor die het tegen elkaar opnamen. Suzanne Both kwam met J’Adore (v. Armani) als sterkste uit de strijd. De combinatie noteerde een score van 71.3%. Yardena Schillings volgde met King Pleasure BB (v. Dark Pleasure) op een tweede plaats, zij noteerden 70.1% op het scorebord. Lieke Schoenmakers en Kashmir JK (v. Everdale) maakten de top drie compleet, met een score van 68.0%.

Uitslag Z2

Uitslag Z1

