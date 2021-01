FEI draait aangepaste regels deelname wereldbekerfinale dressuur terug

De FEI heeft hun onlangs herziene deelnamevoorschriften voor de wereldbekerfinale van 2021 in Gotenburg in april teruggedraaid. Eurodressage meldde dit gisteren op haar website. Vanuit de ruiters was er veel protest op de wijzigingen die de FEI had doorgevoerd met betrekking tot deelname. Vijftien van de achttien in de finale zouden uit de West Europese liga komen.

West-Europa heeft onder normale omstandigheden negen van de achttien startplaatsen in de finale. Ook Centraal Europa en Noord Amerika hebben hun vaste quota. Daarnaast zijn er altijd drie extra startplaatsen beschikbaar voor een ruiter uit een land dat niet is opgenomen in de Wereldbeker League, aan een ‘thuis-atleet’ en is er nog een wildcard.

Europese aangelegenheid

Omdat door de coronacrisis er op leek dat er maar één kwalificatiewedstrijd in de West Europese liga werd gehouden, besloot de FEI de drie extra startplaatsen aan ruiters uit die liga te geven. Met daarbij nog twee Centraal-Europese startplaatsen én deelname van titelverdediger Isabell Werth, kwamen vijftien van de achttien finaletickets in handen van Europese ruiters.

Protest

Deze nieuwe regeling stuitte op veel weerstand. Bijvoorbeeld Yvonne Losos de Muniz, die onlangs nog een wereldbekeretappe won, viel tot haar ontsteltenis buiten de boot. Het protest uit de hele wereld was effectief. De FEI heeft de nationale federaties laten weten dat ze zijn teruggevallen op de oude regels.

‘Toch al twee kwalificaties’

FEI: “De tijdelijke wijziging die werd gebruikt in het geval dat er maar één WK-kwalificatie in de West-Europese League zou zijn geweest, is ingetrokken omdat er tot nu toe al twee kwalificaties hebben plaatsgevonden.”

Extra plaatsen weer beschikbaar

Dit betekent dat de drie extra startplaatsen weer beschikbaar zijn voor een ruiter uit een land buiten de wereldbeker liga’s, het gastland en de wildcard, die wordt toegekend op basis van de wereldranglijst.

