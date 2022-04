FEI lanceert Dressage Performance Dashboard

FEI geregistreerde Dressuur en Para Dressuur atleten kunnen via het FEI Dressage Performance Dashboard toegang krijgen tot al hun papierloze scoresheets, inclusief commentaar van juryleden over de laatste vijf jaar.

Digitale innovatie

In de dressuur- en para-dressuursport is de informatie van de scoresheets, met name het commentaar en de feedback van de juryleden, belangrijk voor atleten. Zo kunnen zij trainingsplannen en -doelen voor de lange termijn maken om hun prestaties op internationale wedstrijden te verbeteren. Het platform vergemakkelijkt de analyse van de scores van atleten via een intuïtieve interface en biedt een gecentraliseerde database met informatie die atleten overal en op elk moment kunnen raadplegen.

“Het FEI Dressage Performance Dashboard is wederom een voorbeeld van de manieren waarop technologie kan worden geïntroduceerd in de paardensport om trainingspraktijken te informeren en sportprestaties te verbeteren,” aldus FEI Commercieel Directeur Ralph Straus.

Analyse

Het FEI Dressage Performance Dashboard is ontwikkeld door software bedrijven SAP en Black Horse One. Deze twee bedrijven hebben eerder de Spectator Judging®-app en de papierloze jurysoftware eDressage™ ontwikkeld.

Het platform is gratis toegankelijk voor de basis analytische tools. Met het premium abonnement zijn meer uitgebreidere analyses beschikbaar.

