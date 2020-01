FEI legt dure wijzigingen op voor ‘papierloos’ jureren bij dressuur- en paradressuur wedstrijden

De FEI heeft eisen opgesteld die het “papierloos” jureren en het zogenaamde “spectator judging” kunnen vermoeilijken en vertragingen kunnen veroorzaken bij de resultaten voor de meeste dressuur- en para-dressuur wedstrijden.

In wat de FEI omschrijft als “de noodzakelijke kenmerken en technische vereisten” van papierloos jureren in dressuur, zouden alle evenementen met CDI’s voor dressuur en CPED voor de para-dressuur moeten overschakelen naar hoogwaardige computer- en communicatiesystemen die uitsluitend zijn gewijd aan scores. Er is geen enkele locatie ter wereld bekend die dergelijke mogelijkheden al tot haar beschikking heeft.

Aanzienlijke kosten

De vereisten zijn zo zwaar dat ze aanzienlijke kosten voor wedstrijd organisatoren met zich meebrengen, waarvan sommigen met flinterdunne marges werken en kunnen leiden tot het laten vallen van technologische verbeteringen. Door papierloos te jureren kunnen organisaties voor het eerst sinds jaren ook de uitgaven dekken. Één schrijver voor elektronische invoer in plaats van twee schrijvers, geen lopers om score-bladen te verzamelen en ook zijn er geen mensen meer nodig om alles te tellen. De score-bladen waren online beschikbaar voor ruiters, wat behoorlijk wat papier scheelde, aangezien een ​​origineel officieel ondertekend resultaat en een kopie voor de ruiter geprint moesten worden.

Niet ondertekend

De FEI-vereisten van december 2019 zijn gepubliceerd op de openbare website van het in Lausanne, Zwitserland gevestigde bestuursorgaan voor internationale paardensporten. Het document is niet ondertekend en het is niet bekend waar het afkomstig is van de FEI en of het is goedgekeurd door hoger personeel. Het staat echter al een tijdje op de site volgens Dressage-News.com. Hoewel de specificaties tot nu toe niet algemeen bekend zijn geworden, heeft diezelfde Dressage-News.com vernomen dat de European Equestrian Federation, de International Dressage Officials Club, die jury’s vertegenwoordigt, en de Association of International Dressage Event Organizers tegen de FEI-eisen zijn.

Een aantal van die eisen zijn:

Alle apparaten en servers van juryleden die worden gebruikt voor papierloos beoordelen, moeten via een kabel (koper of glasvezel) op een server ter plaatse worden aangesloten. Het systeem mag niet via Wi-Fi of andere draadloze verbindingen te werken, zoals bij de meeste evenementen het geval is.

Alleen FEI-goedgekeurde papierloze beoordelingssoftware mag worden gebruikt bij FEI-evenementen. Tot nu toe is er nog geen goedgekeurd.

Alle gegevens die via het netwerk worden verzonden, moeten worden gecodeerd. Het is gebruikelijk dat wedstrijden individuele markeringen en scores per beweging weergeven op monitors zodat toeschouwers de concurrentie kunnen volgen.

De FEI zal het scoreformulier voortaan aan de ruiters verstrekken via hun FEI-account, en zullen dus niet zoals nu onmiddellijk beschikbaar zijn.

Het scoreblad van elke ruiter mag alleen beschikbaar worden gesteld via de officiële FEI-website en mag door geen enkele andere partij worden gepubliceerd of ergens anders worden aangeboden.

De cijfers, scores, opmerkingen en andere gegevens met betrekking tot de door de dienstverlener verzamelde resultaten kunnen niet worden gebruikt voor publicatie, analyse, statistische berekening, vergelijking of ander gebruik.

Bekijk hier het gehele FEI-document.

Bron: Dressage-News.com/Horses.nl